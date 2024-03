Incontri divulgativi pubblici, spettacoli teatrali, cinema, arte e laboratori: dal 10 al 14 aprile prende il via a Bibione il primo festival dedicato al mare in occasione della Giornata nazionale del mare, che ricade annualmente l’11 aprile.

Il luogo prescelto per questo importante appuntamento sarà il faro di Bibione, che con la sua eredità storica di stazione di segnalazione marittima, ha anche suggerito il tema di questa edizione di "Calma piatta": le corrispondenze. Il richiamo va infatti alle bandiere di segnalazione, che un tempo venivano issate nell’alto palo da segnali che si stagliava sul mare. Le bandiere erano portatrici di messaggi, di corrispondenze graficamente codificate e universalmente riconosciute.

L'eco-camminata

Domenica 14 aprile è prevista un’intera giornata di attività al faro. Tra le proposte, una lettura musicata tratta dal libro “Lettere tra due mari” di Siri Ranva Hjelm Jacobsen, che verrà eseguita dalla compagnia Teatro della Sete, l’incontro divulgativo pubblico “Storie di resilienza: le sfide della crisi climatica e l’importanza degli habitat costieri” e un’eco-camminata alla scoperta della biodiversità dell’ambiente costiero di Bibione, a cura di Foce del Tagliamento o.d.v. e WWF Area Marina Protetta di Miramare. Anche i bambini potranno esplorare il mondo marino, grazie ai laboratori organizzati da Eupolis.

Verranno coinvolte anche le scuole, grazie al supporto di Lions Club Bibione e Lignano, in particolare la scuola primaria “Aristide Gabelli” di Bibione, i cui alunni parteciperanno all’ultima fase di piantumazione nell’area di foce della pineta che fu colpita da un incendio nell’estate 2022.

In caso di maltempo, ove possibile, le attività verranno spostate nella sala convegni della Delegazione Comunale di Bibione, in Via Maja 84. Per maggiori informazioni, consultare le pagine social dell’associazione o il sito internet.

«Il festival intende reinterpretare la memoria storica del faro, calandola nei temi urgenti della contemporaneità e chiedendosi quali messaggi voglia consegnarci, oggi, il mare – ha spiegato Tommaso Sandri, presidente dell’associazione “Menti libere” che ha organizzato il festival –. Solo quando saremo capaci di fondere la nostra prospettiva con quella del mare, ci accorgeremo che l’essere umano è il Mare, gli corrisponde, e ci sentiremo parte di un unico, universale, racconto».

Gli altri appuntamenti

Il festival prevede un calendario di eventi che spaziano dall’arte allo spettacolo e a dibattiti divulgativi pubblici, oltre ad attività didattiche e laboratori creativi rivolti ai giovani.

Ad aprire la programmazione della prima edizione è stata una residenza artistica che ha visto ospite a Bibione l’artista piemontese Laura Pugno. Durante la settimana di residenza a contatto con l’ambiente costiero di Bibione, l’artista ha lavorato a un’opera la cui restituzione pubblica avverrà il giorno 11 aprile, con una marcia-performance lungo l’arenile della spiaggia di Bibione. Per tutta l’estate sarà allestita una mostra in una delle sale del faro, che illustrerà nel dettaglio il progetto, corredato da materiale fotografico e video.

Mercoledì 10 aprile al Savoy Beach Hotel sarà ospite Fabio Trincardi, geologo marino e geofisico, direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del CNR, che parlerà del futuro dei sistemi costieri e delle sue spedizioni di ricerca in Antartide. A seguire, la proiezione del docu-film “Into the ice” del regista Lars Ostenfeld, in versione originale sottotitolata, a cura di Cinemazero.

L'associazione Menti Libere e il festival "Calma piatta"

Menti libere nasce a Lignano nel 2012 come associazione che intende promuovere il rispetto ambientale e l’inclusione sociale attraverso il linguaggio universale dell’arte e le sue potenzialità quale veicolo di comunicazione, cambiamento e azione. Con “Calma piatta. Pensieri per smuovere le acque” il collettivo approda per la prima volta a Bibione, con il desiderio di avviare un percorso condiviso di rigenerazione del legame tra uomo e mare, superando i confini regionali e unendo Lignano e Bibione nella costruzione di nuovi comportamenti di cura ambientale. Il mare che abitiamo non conosce confini.

«Questa sarà la prima edizione di quello che auspichiamo possa essere un percorso pluriennale, che nasce dal desiderio di smuovere le coscienze e incoraggiare pensieri e azioni tesi verso l’obiettivo comune di salvaguardare l’importante patrimonio ambientale marino, fortemente colpito dagli effetti della crisi climatica e dall’impatto antropico sul suo ecosistema» ha spiegato il presidente Sandri.

«La tutela del patrimonio ambientale, e in particolare di quello marino è un elemento fondante per la nostra località – ha commentato il sindaco Flavio Maurutto –. Siamo entusiasti di poter ospitare a Bibione la prima edizione di questo festival che, attraverso i linguaggi della scienza, dell’arte e della cultura, siamo certi saprà ispirare il pubblico, sensibilizzandolo in merito all’importanza di adottare comportamenti e stili di vita in linea con i valori positivi dell’ecologia. “Calma piatta” può contribuire a divulgare un messaggio importantissimo: salvaguardare le bellezze naturali significa salvaguardare noi stessi, la nostra salute e il nostro benessere, sia fisico che psicologico».

Il festival è realizzato in collaborazione con importanti partner, quali il WWF Area Marina Protetta di Miramare, ISPRA CN-COS Area Lagune e Maree, Università Ca’ Foscari di Venezia e Veneto Agricoltura. Il programma è patrocinato e finanziato dal Comune di San Michele al Tagliamento con il contributo della società benefit e agenzia Bibione Green&Smart e Lions Club Bibione e Lignano.