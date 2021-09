"Tyrol": da mercoledì 8 settembre e fino al 19 settembre 2021, arriva a Mestre il Festival gastronomico tirolese. L'iniziativa è promossa da Confcommercio Mestre, in collaborazione con l’agenzia di eventi Explicom e l’azienda Sud Tirolese Wege, col patrocinio del Comune di Venezia nell’ambito del cartellone Le Città in Festa.

Cucina tipica, ambientazioni tradizionali, musiche altoatesine e la possibilità di cenare e stare assieme: ecco gli ingredienti di “Tyrol”, l’appuntamento con le prelibatezze del Sudtirolo presso lo stand allestito in piazzale Donatori di Sangue, nel centro di Mestre. Lo stand resterà aperto fino al 19 settembre, tutti i giorni dalle 18 alle 23, sabato e domenica anche dalle 11 alle 14.30. Tra i piatti da degustare si potranno trovare: speck con cetrioli e formaggio, stinco di maiale, wurstel, costicine, brezel e, tra i dolci, Sacher torte e strudel. Non mancherà, ovviamente, la birra fresca.

«In questi mesi ci stiamo impegnando a ideare e realizzare più iniziative possibili per sostenere le attività commerciali locali e rendere maggiormente attrattiva la nostra città. Abbiamo in mente di organizzare eventi in tutto il centro e non solo – spiega il presidente di Confcommercio Mestre, Massimo Gorghetto –. Mestre ha bisogno sia di iniziative di grande richiamo, capaci di portare migliaia di persone da fuori, che di manifestazioni legate alla prossimità, che aiutino a rafforzare il legame quotidiano tra cittadini e commercianti. Peraltro, riportare la gente a frequentare le vie e le piazze previene eventuali problemi di degrado e disagio, soprattutto dove qualche fatica c'è già, creando dei presidi di divertimento e riappropriazione degli spazi. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a Tyrol, ne vale veramente la pena».

