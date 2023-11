Torna al Teatro Malibran il Festival dea Canzon Venessiana

È in arrivo la seconda edizione del Festival dea Canzon Venessiana, che quest’anno si svolgerà, sempre al Teatro Malibran, domenica 10 dicembre dalle ore 17 alle 19.

Come spiegato dal presidente del festival, Daniele Perorali, nel corso della conferenza di presentazione, si riconferma lo scopo benefico dell’evento, dal momento che anche quest’anno parte dei proventi ricavati dalla vendita dei biglietti e dalle sponsorizzazioni sarà devoluto all’associazione “Famiglie e Abilità” per lo sviluppo dei suoi progetti rivolti ai giovani con disabilità.

Lo scopo benefico si affianca a quello della diffusione della canzone veneziana, obiettivo che viene perseguito proponendo una rassegna di sedici brani legati alla cultura musicale della città di Venezia dal 1700 a oggi. Un excursus musicale che porterà numerosi artisti a esibirsi e che si aprirà con un omaggio a Marco Polo, di cui l’anno prossimo ricorrono i 700 anni dalla morte. L’artista Marco Vidal si esibirà per primo eseguendo "El Nome del Santo", brano appunto dedicato al celebre viaggiatore veneziano.

Tra le novità di questa edizione: la grande partecipazione dei giovani, con l’inserimento in programma dell’esibizione del coro di voci bianche della Scuola Giuseppe Verdi di Venezia e di balletto delle allieve della Scuola di danza classica del Veneto. Grande entusiasmo, inoltre, è stato espresso dagli organizzatori per la partecipazione, quest’anno, come ospite speciale, di Alberto Fortis, con una canzone dedicata a Venezia.

Fabio Moresco, storico musicale che ha curata la direzione artistica del Festival, ha ricordato che l’evento non si configura come un concorso musicale e dunque nessuna canzone verrà premiata, sottolineando inoltre che la partecipazione è volontaria e gratuita.

Ci saranno, invece, dei riconoscimenti rivolti a nove artisti, un autore e una casa discografica che si sono contraddistinti negli anni per la loro dedizione e il loro impegno nei confronti della canzone veneziana, veri e propri “Cavalieri della Musica Veneziana”.