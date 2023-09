A Dolo la prima edizione Festival dei Diritti

A Dolo, sabato 30 settembre dalle ore 14.00 presso lo Squero Monumentale, prenderà avvio il "Festival dei Diritti – il diritto di avere diritti".

«In un tempo così difficile, nel quale l’individualismo e la disattenzione sembrano essere le cifre dominanti del nostro quotidiano, la nostra amministrazione reputa indispensabile garantire a tutti uno spazio libero di riflessione, capace, da un lato, di farci alzare un po’ lo sguardo e dall’altro di osservarci nel profondo sino a ritrovare, purtroppo in alcuni casi persino a scoprire, quello che veramente più conta – spiega l’assessore all’Educazione civica, Chiara Iuliano –. E, per noi, quello che ha maggiormente valore nel nostro agire, personale e politico, è proprio la scelta di batterci ogni giorno perché non cali il silenzio sulle tragedie, individuali e collettive, che nel nostro Paese accadono. Tragedie determinate dalla mancanza di un riconoscimento essenziale: quello, appunto, dei diritti».

A portare la propria testimonianza al Festival dei Diritti saranno Floriano Zini di Amnesty International, Mara Rumiz di Emergency Italia, Paolo Merlo di Unicef Italia e Paolo de Stefani del dipartimento Studi Internazionali e Diritti Umani dell’Università degli Studi di Padova. A moderare sarà Francesco Filippi, storico e scrittore.

Il Festival è organizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale ‘Deina’, a fianco dell’amministrazione in altre attività per la promozione di percorsi educativi volti a rafforzare la partecipazione e la sensibilizzazione della cittadinanza in ordine a tematiche socialmente rilevanti. Saranno attive anche molte realtà associative locali e partner dell’iniziativa. La giornata si concluderà alle 19.00 con un buffet multiculturale, curato dall’associazione ‘Il Ponte’.