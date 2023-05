Al via la prima edizione del Festival dei Popoli

La prima edizione del Festival dei Popoli si svolgerà domenica 4 giugno 2023 nel parco di villa Bianchini “Primo Maggio” a Zianigo, frazione di Mirano.

Il festival, organizzato dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Villaggio Globale, le associazioni del territorio e le comunità di residenti stranieri, sarà un luogo di incontro per riflettere sul valore della comunità, della convivenza pacifica e dello scambio tra diverse comunità.

La data del 4 giugno è stata scelta appositamente a ridosso della Festa della Repubblica, per ribadire il carattere accogliente e inclusivo della città di Mirano. L’ingresso è libero.

Il programma

Dalle ore 12.00: Stand gastronomici con cibi dal mondo, proposti da associazioni e comunità straniere del territorio

Ore 14.00: “Social Team” in concerto

Ore 15.00: Racconti, canti e danze delle comunità straniere a Mirano

Ore 17.00: Presentazione Refugees Welcome; “Storie dal lontano Giappone con il kamishibai”, letture animate per i bambini sul prato con i “Contastorie” (portare con sé un telo)

Ore 18.00: Danze popolari con il collettivo “Tutte le danze del mondo”

Ore 19.00: Concerto del gruppo “Danza e musica senza confini”.

In occasione del Festival sarà possibile seguire una visita guidata all'interno di Villa Bianchini, per ammirare l'affresco di Giandomenico Tiepolo e l’area recentemente restaurata con presentazione del progetto in fase di realizzazione. Partecipano lo storico Gianni Caravello e l’ing. Sandro Favero.

Turni di vista dalle ore 15.00 alle 19.00.

Prenotazione obbligatoria.



Sarà inoltre allestito un gazebo dove esprimere proposte sull’utilizzo del parco “Primo Maggio” affinché i cittadini e le cittadine siano promotori della sua rigenerazione. Questo luogo dovrà tornare al centro della vita della frazione grazie alle persone e anche in relazione al fatto che nel complesso della villa, una volta finiti i restauri grazie anche ai fondi PNRR, ci saranno un asilo nido, spazi per i giovani e le associazioni, un coworking e aree museali. Prosegue così il percorso partecipativo, intrapreso anni addietro, in relazione al futuro del parco e dell'intero complesso monumentale (corpo centrale e barchesse est ed ovest).