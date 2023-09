Un cortometraggio contro la sextortion: al Lido arriva "A voce nuda" con la musica di Mr. Rain | VIDEO

Verrà proiettato questa sera, alle ore 19.30 presso la Sala Giardino della Mostra del Cinema di Venezia, il cortometraggio A voce nuda: un progetto cinematografico scritto da Mattia Lobosco (anche regista) e Niccolò Bottero, che vede nel cast la partecipazione di Ginevra Francesconi, Andrea Delogu, Luigi Fedele, Julia Magrone e Mr. Rain (che è presente, nel film, anche con il suo brano “Supereroi”).

Si tratta di un evento speciale che verrà trasmesso in esclusiva anche su RaiPlay: A voce nuda è infatti il progetto vincitore della quinta edizione del contest “La Realtà che ‘NON’ esiste”, ideato nel 2019 dalla produttrice Manuela Cacciamani e realizzato da One More Pictures con Rai Cinema, che – rivolgendosi ai giovani film-maker under 35 – intende promuovere le nuove forme di storytelling digitale in formato transmediale. Durante l'ultima edizione il tema scelto è stata la "Sextortion", un neologismo che indica un ricatto sessuale realizzato attraverso il web. Un fenomeno in vertiginoso aumento: basti pensare che, nel solo mese di agosto 2023, la Polizia Postale e delle Comunicazioni ha raccolto oltre 200 segnalazioni per questo reato, che rimane in gran parte sommerso. Il trailer del film è già stato pubblicato online.

La trama del cortometraggio

Cosa faresti se un giorno una persona senza volto ti ricattasse e diventasse il tuo peggior incubo? La prima reazione di Camilla, musicista, 17 anni, dopo essere stata vittima di sextortion è quella di vergognarsi, nascondersi e rinunciare alle sue passioni e alle sue esibizioni. Riuscirà a trovare la forza per reagire e riappropriarsi di ciò che le è stato strappato?