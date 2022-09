Ana De Armas è già arrivata a Venezia

In taxi, sorridente e con abito floreale: così l'attrice cubana Ana De Armas si è fatta ritrarre in foto nel suo primo giorno a Venezia. La "Bond girl" di "007 - No time to die" è la star femminile più attesa al Lido, protagonista di "Blonde", ritratto senza filtri di Marilyn Monroe. Questa sera, nel consueto red carpet che precede la proiezione in anteprima in Sala Grande, i riflettori saranno tutti per lei.

Nel frattempo, la diva ha pubblicato un post su Instagram, con una "caption" molto semplice, che ha mandato in delirio i tanti fan che la stanno attendendo dalle prime ore di questa mattina davanti all'ex Palazzo del Casinò del Lido di Venezia. Nella giornata di ieri è stato avvistato anche Brad Pitt, produttore del film, arrivato in laguna chitarra in spalla.