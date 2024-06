Mostra del cinema, i possibili nomi: Lady Gaga, Daniel Craig, Jolie e Depp

Si preannuncia ricca di partecipazioni di alto livello la 81. edizione della Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 28 agosto al 7 settembre 2024. Tra i probabili nomi in rappresentanza di Hollywood ci sono Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Johnny Depp. A riportarlo è la rivista "Variety", che formula alcune (solide) ipotesi anticipando l'annuncio ufficiale del programma, previsto per il 23 luglio.

Tra i film che potrebbero sbarcare al Lido c'è Joker: Folie à Deux, sequel musicale del Joker di Todd Phillip premiato con il Leone d'oro nel 2019, interpretato da Lady Gaga e Joaquin Phoenix. Poi il biopic su Maria Callas, Maria di Pablo Larraín, con Angelina Jolie nel ruolo principale. I due precedenti tragici biopic femminili di Larraín - Spencer con Kristen Stewart nel ruolo della principessa Lady Diana e Jackie con Natalie Portman nel ruolo di Jacqueline Kennedy Onassis - sono stati entrambi lanciati dal Lido.

In lizza per Venezia ci sarebbe anche l'adattamento di un romanzo dello scrittore William S. Burroughs dal titolo Queer, diretto da Luca Guadagnino, in cui Daniel Craig interpreta l'alter ego del celebre scrittore della Beat Generation, un espatriato americano emarginato che vive in Messico e lotta contro la dipendenza dall'eroina. Del cast fanno parte anche Lesley Manville, Jason Schwartzman e Henrique Zaga. Nel film di Guadagnino anche la star della serie Netflix Outer Banks Drew Starkey, che interpreta un uomo più giovane di cui l'espatriato si infatua perdutamente. L'anno scorso Challengers, il precedente film di Guadagnino, avrebbe dovuto aprire il festival di Venezia (fuori concorso), ma venne ritirato a causa di complicazioni promozionali dovute allo sciopero degli attori e degli sceneggiatori di Hollywood.

Anche Johnny Depp potrebbe tornare a Venezia, questa volta in lizza come regista di Modì, biopic sull'artista Amedeo Modigliani, interpretato dall'italiano Riccardo Scamarcio nei panni del pittore e scultore livornese. Nel film Al Pacino interpreta il collezionista d'arte internazionale Maurice Gangnat.

Come già annunciato, l'attrice francese Isabelle Huppert presiederà la giuria del concorso principale, mentre la madrina di Venezia 81 sarà l'attrice Sveva Alviti. Il Leone d'oro alla carriera sarà assegnato al regista australiano Peter Weir.