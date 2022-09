Sesso orale al presidente Kennedy, la scena hot di "Blonde" alla Mostra

Scene hot in Blonde di Andrew Dominik, oggi in concorso a Venezia 79, incentrato sulla vita fragile di Marilyn Monroe interpretata da Ana de Armas, e applaudito alla prima per la stampa.

C'era grande attesa per il debutto mondiale del film, in particolare per vedere come veniva raccontata la relazione con il presidente John Kennedy. E sono sequenze forti: Marilyn viene portata letteralmente da Kennedy - «carne in consegna», dice lei ai bodyguard. Il presidente la aspetta sul letto e mentre parla al telefono, rifiutando i consigli dell'interlocutore sulla sua condotta sessuale che mette in imbarazzo l'America, incita l'attrice al sesso orale con immagini in primo piano sulla bocca in movimento di lei.