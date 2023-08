Chi è Tino Vettorello, chef della Mostra del cinema

Lo chef che dirige tutta l'attività gastronomica dietro alla Mostra del cinema di Venezia si chiama Tino Vettorello, viene dalla provincia di Treviso e ha 62 anni. La sua storia, raccontata da CiboToday, va ben oltre quella di "chef delle star", definizione a cui lui stesso ricorre per presentarsi. È invece una bella storia italiana di azienda, di famiglia, di prodotto e di imprenditoria sana. Perfino di export.

La storia della famiglia Vettorello

In effetti tutto nasce molti molti anni fa, con la ditta della famiglia Vettorello che fa distribuzione alimentare fin dai tempi dei nonni di Tino: «Ho la loro foto coi carretti che distribuivano la birra», racconta il nipote. Poi l'impresa è cresciuta, concentrandosi nella fornitura di derrate alimentari al mondo degli hotel e dei ristoranti in tutto il Nordest. Un lavoro di selezione che negli ultimi anni ha dato un'accelerata sui prodotti made in Italy di prima qualità: «Ed è questo che mi permette di stare tranquillo, visto che negli anni ho dato da mangiare ad atleti, artisti, attori e registi. Lì non puoi sbagliare mai». Il gruppo Vettorello da qualche tempo si è messo anche a produrre vino e presto potrebbe nascere una linea di prodotti a marchio "Tino". Intanto ha sconfinato anche in Austria, a Klagenfurt, dove Tino da qualche tempo ha rilevato il ristorante Osteria Veneta e la compagnia di famiglia gestisce anche un supermercato di eccellenze italiane.

La carriera

Chef Tino Vettorello ha lavorato in cucine storiche come quella del Gambrinus (stella Michelin da quasi cinquant’anni in provincia di Treviso) prima di mettersi in proprio: nel 1995 apre la Trattoria Traghetto, che oggi si chiama Tino Traghetto e si trova sulle sponde del Piave, a Roncadelle, a poca distanza da Treviso. Mentre continua a organizzare catering di alto livello con la sua società Tino Eventi (a Venezia ma anche in parecchie manifestazioni sportive, incluse alcune edizioni delle Olimpiadi invernali o i mondiali di nuoto a Roma), l’attività si allarga: prima l’apertura del Tino Gourmet, il ristorante più sofisticato collocato nell’Hotel Villa Soligo sulle Colline del Prosecco, e più di recente il Tino Jesolo, che si trova nel resort Michelangelo, sede anche di uno yacht club. Qui Vettorello cucina il prodotto che proviene dai pescherecci di Caorle o di Chioggia. Ed è stato anche uno dei primi a mettere in tavola il granchio blu.

La Mostra del cinema

E la Biennale? La collaborazione è iniziata dal 2010 ed è sempre stata rinnovata anche negli anni più complessi del Covid. Per la Mostra del cinema, quest’anno dal 30 agosto al 9 settembre, Vettorello organizza tutta la ristorazione nell’area che lui stesso ha concepito quasi quindici anni fa: c’è il ristorante della Terrazza, 120 posti all’aperto e con tutto il suo palinsesto di eventi, e il ristorante del Casinò. E poi un ristorante da giardino in una zona verde e un’area più orientata allo street food (inclusa pizzeria), in modo che l’offerta sia davvero per tutte le tasche e rappresenti a pieno l’italianità, sebbene ci sia una forte offerta di cucina internazionale. Inoltre c'è da dare da mangiare ogni giorno alle giurie, alle delegazioni, i bar per la stampa... Lo sforzo logistico è notevole: «Cucine, lavaggio, laboratori, costruiamo tutto ogni volta; dietro ad un piatto di pasta c’è un mondo. Ecco perché sarebbe interessante lasciare la ristorazione sulla Terrazza del Lido per più mesi durante l’anno e non solo per i dieci giorni della manifestazione».

Questa continua frequentazione con le star del cinema (da Penelope Cruz a Lady Gaga, da Michelle Pfiffer a Monica Bellucci) ha spinto chef Vettorello alla creazione di piatti dedicati che poi si diverte a tenere sempre in menu al suo ristorante Tino Gourmet. Un esempio su tutti è il Rombo alla George Clooney: «Studio la star, alla fine capisco cosa può piacergli, è anche un lavoro psicologico. Si tratta di un rombo a cubetti che viene cotto con vodka e prosecco, servito con salicornia, poi lamponi che danno il rosso e la forza e agrumi in gel per un tocco di solarità». E per Penelope Cruz? «Per lei - racconta - degli spaghetti al nero di seppia cotti nel prosecco, poi spadellati con un po’ d’olio per lucidarli, una tartare cruda di gamberi rossi di Mazara e delle uova di salmone». Ma gli episodi più divertenti sono quelli che riguardano Vasco Rossi e una ricetta chiamata "Orata Spericolata", che è una specie di riproduzione nel piatto di un affollato concerto che il Blasco fece a Mestre, durante il quale Tino seguì uno dei ristoranti.

Parlando dei suoi eventi al di fuori dei ristoranti, Tino specifica: «Io non faccio catering, ma autentica ristorazione. Alla Biennale, ad esempio, prima di noi c'erano dei truck, c'era una proposta food che non era ristorazione. Ho proposto a partire dal 2010 un progetto agroalimentare, reduce dall'esperienza che avevo fatto ai mondiali di nuoto del 2009: solo in questo modo si riesce poi a fare promozione di prodotto. Ringrazio i miei ragazzi - conclude - perché alle volte affrontano proprio fatica fisica». Ciononostante si continua a viaggiare, a girare il mondo, a portare la cucina italiana (e veneta) dall'Austria al Kazakistan: «Riesco solo perché mi diverto da matti, appena si interromperà il divertimento smetterò».