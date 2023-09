Mostra del cinema, oggi le premiazioni: chi potrebbe vincere

L'80 edizione della Mostra del Cinema di Venezia sta per concludersi. Dopo dieci giorni di proiezioni che hanno portato al Lido tutte le nuove proposte del cinema internazionale (in molti casi "orfane" dei loro attori, assenti a causa dello sciopero in corso a Hollywood), è ora di tirare le somme. Nella serata di sabato 9 settembre la giuria assegnerà i premi alle opere più meritevoli, primo su tutti il Leone d'oro per il miglior film. La cerimonia di chiusura si terrà nella Sala grande del Palazzo del casinò.

A questo punto è legittimo fare qualche pronostico, anche tenendo presente la composizione della giuria del festival e facendo i conti con il messaggio che il film vincitore darebbe al mondo del cinema, e non solo. A capo della giuria c'è il regista americano Damien Chazelle, padre di Whiplash, First Man, La La Land, tutte pellicole passate per Venezia prima di diventare film iconici. Considerando il suo stile romantico, sognante e decisamente pop, il regista potrebbe propendere per il film più emozionante e popolare, e non quello più socialmente e politicamente impegnato.

Tra i migliori film in concorso appartenenti a questa categoria c'è Maestro di Bradley Cooper: qualche premio se lo porterà a casa, se non a Venezia senza dubbio ai prossimi Oscar. Se, però, il messaggio che si vorrà lanciare con Venezia 80 sarà "politico", allora la scelta potrebbe andare su Io Capitano di Matteo Garrone, film di grande qualità che racconta l'odissea (con i tratti della favola) di due migranti che partono dall'Africa per raggiungere l'Europa e l'apparente salvezza. E poi c'è Poor Things, raffinata opera di Yorgos Lanthimos perfettamente godibile anche da un pubblico generalista e impreziosita dall'ottima prova della protagonista Emma Stone. Infine, non va sottovalutato un "outsider" come Zielona granica (Il confine verde), di Agnieszka Holland, che racconta il dramma dei rifugiati al confine fra Polonia e Bielorussia.

La stessa Stone si candida di diritto alla Coppa Volpi per la migliore interpretazione. Premio a cui puà ambire anche Caleb Landry Jones, protagonista di Dogman di Luc Besson: il film - ruffiano, infarcito di cliché e a tratti ridicolo - si salva proprio per la grande performance del suo attore principale.

Ecco tutti i premi che assegnerà la giuria nel concorso principale Venezia 80: Leone d'Oro per il miglior film; Leone d’Argento - Gran Premio della Giuria; Leone d’Argento - Premio per la migliore regia; Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile; Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria; Premio per la migliore sceneggiatura; Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.

La giuria Orizzonti, presieduta da Jonas Carpignano, assegna il Premio Orizzonti per il miglior film, Premio Orizzonti per la migliore regia, Premio Speciale della Giuria Orizzonti, Premio Orizzonti per la miglior interpretazione femminile, Premio Orizzonti per la migliore interpretazione maschile, Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura, Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio.