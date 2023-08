"Comandante" con Favino, la forza della solidarietà

L'istrionico Pierfrancesco Favino apre l'80esima Mostra del cinema di Venezia nei panni di Salvatore Todaro, ufficiale sommergibilista della Regia Marina ai tempi della seconda guerra mondiale, protagonista del film Comandante. Sguardo risoluto, animo altruista e accento veneto, si mostra fedele all'unico grande amore della sua vita: il mare.

Diretto da Edoardo De Angelis, Comandante riesce a generare un contrasto affascinante e funzionale tra scene esteticamente perfette e storie crude, difficili, brutali. Con una buona regia e una sceneggiatura ben costruita (anche se a tratti troppo votata al patriottismo e alla morale), Comandante piace ma non scuote. Aggrada ma non fa vibrare il cuore, o perlomeno, riesce a farlo solo in alcuni momenti.

Il film è una dichiarazione d'amore per il mare e un mezzo per lanciare un messaggio agli spettatori su temi attuali come l'umanità e il senso di solidarietà nei confronti del nemico, o del diverso. Lo spiega lo stesso regista, Edoardo De Angelis, nel corso della presentazione alla stampa: «Mi commuove la forza intesa come la intende Salvatore Todaro, ovvero la capacità di correre in soccorso del più debole. Per me questo è l’uomo forte ed è per questo che ho voluto raccontare questa storia».

Gli spettatori sono proiettati per due ore negli spazi angusti di un sottomarino, con tutto ciò che ne deriva: l'esperienza di dormire accalcati, restare senza cibo, morire in mare e affezionarsi ai propri compagni di viaggio, pronti a combattere fino all'ultimo per la patria. Forse è questo l'aspetto più convincente della pellicola: la capacità di mettere in luce uomini dagli ideali fortissimi, senza scene da effetti speciali ma lasciando spazio all'umanità, all'empatia, al senso di appartenenza di un gruppo che condivide passioni e lealtà. A convincere meno sono la morale un po' troppo spinta e una storia che, alla fine, non ha un vero e proprio sviluppo ma resta sempre in medias res.

Comandante fa riflettere sul tema della felicità, definito dallo stesso Favino nel film uno «stato immobile e per questo poco interessante». E su quanto un semplice atto di solidarietà possa davvero cambiare il corso delle cose. Venezia 80 inizia quindi con un chiaro messaggio nei confronti dell'apertura verso il diverso, "l'altro". E Comandante diventa una uno stimolo a schierarsi con un'idea di Italia unita e pronta a tendere la mano verso il prossimo. Perché in guerra si combatte ma gli uomini, alleati o nemici che siano, non si lasciano mai indietro, non si abbandonano in mare.