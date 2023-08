Adam Driver nei panni di Ferrari: «Sono entrato in connessione con lui e il suo mondo»

Nonostante lo sciopero di sceneggiatori e attori in corso a Hollywood, sostenuto apertamente dalla giuria che assegnerà i Leoni d'Oro, Adam Driver era presente oggi a Venezia, in deroga, per presentare il docufilm Ferrari di Michael Mann. L'attore, divenuto noto al grande pubblico per aver interpretato Kylo Ren nella trilogia sequel di Star Wars e già al Lido lo scorso anno con il film Rumore Bianco di Noah Baumbach, dopo aver interpretato Maurizio Gucci in House of Gucci, questa volta ha indossato i panni del fondatore del "cavallino rampante", Enzo Ferrari.

Driver: «Ferrari era un uomo diverso da tutti»

Parlando di Ferrari, Driver ha spiegato: «Era un uomo particolare, diverso da tutti, una persona che era come spronata dal lutto del giovane figlio Dino, dal dolore che provava, e tutti i rapporti con le persone che lo circondavano, in famiglia e nella scuderia, ne erano condizionati». L'attore ha ammesso di conoscere poco riguardo alla vita del magnate dell'automobile, «ma via via che preparavamo il film - ha sottolineato - conoscevamo i luoghi veri a Modena, il barbiere, lo studio, la casa, i ristoranti, sono entrato in connessione con lui e il suo mondo, è stato davvero emozionante».

Nel kolossal di produzione indipendente, motivo per il quale Driver ha potuto presenziare al Lido, c'è la ricostruzione della famosa Mille Miglia del 1957 con la tragedia che costò la vita al pilota Ferrari Alfonso De Portago e fece strage nel pubblico a Guidizzolo con la morte di nove spettatori tra cui 4 bambini. Fu l'ultima Mille Miglia, poi vietata per ragioni di sicurezza. Nel cast ci sono anche Patrick Dempsey nei panni del pilota Pietro Taruffi, e Penelope Cruz in quelli della moglie Laura.

«Sono affascinato da sempre da storie così profondamente umane - ha detto Mann nel corso della conferenza stampa -, quando mi sono imbattuto in un personaggio così dinamico come Enzo Ferrari ne sono rimasto colpito. Tutti i suoi aspetti contrastanti sono universali ma così è la vita e lui li aveva concentrati».