I film del festival del Lido anche nei cinema di Venezia e Mestre

Da giovedì 31 agosto a domenica 10 settembre 2023, in concomitanza con la 80. Mostra del cinema, le sale veneziane del Rossini e quelle mestrine di Img Cinemas propongono il programma decentrato del festival. L'iniziativa, intitolata "Circuito Cinema in Mostra", nasce dalla collaborazione tra Biennale e Settore cultura del Comune. Nuove occasioni, dunque, per vedere i film presentati al Lido, con 60 proiezioni e 56 titoli totali, scelti tra le varie sezioni del festival: concorso, fuori concorso, orizzonti, orizzonti extra, giornate degli autori e settimana internazionale della critica.

Ad aprire il programma, giovedì 31 agosto, sarà L’ordine del tempo di Liliana Cavani, presentato fuori concorso: alla regista italiana andrà quest’anno il Leone d’oro alla carriera. A chiudere il programma, domenica 10 settembre, il consueto appuntamento con il film vincitore del Leone d'oro (o altro film premiato).

Tra i film della sezione in concorso (Venezia 80) si segnalano: Io capitano di Matteo Garrone, El Conde di Pablo Larraín, Dogman di Luc Besson, Ferrari di Michael Mann, Maestro di Bradley Cooper, Lubo di Giorgio Diritti, Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi. Dalla sezione fuori concorso ci sono tra gli altri: The Palace di Roman Polanski, Amor di Virginia Eleuteri Serpieri, The Penitent - A Rational Man di Luca Barbareschi, Making Of di Cédric Kahn, Vivants di Alix Delaporte. Per la sezione Orizzonti si segnalano: Tatami di Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, Hokage (Ombra di fuoco) di Shinya Tsukamoto. In Orizzonti Extra c’è, tra gli altri, Felicità di Micaela Ramazzotti. Per le Giornate degli autori, Photophobia di Ivan Ostrochovský e Pavol Pekar?ík come evento speciale. Per la settimana internazionale della critica l’evento speciale d’apertura God Is a Woman (Dieu est une femme) di Andres Peyrot.

Biglietti

Le tariffe di biglietteria prevedono: intero 8 euro, abbonamenti per 5 film a scelta (in ciascuna struttura) in vendita a 35 euro. La prevendita degli abbonamenti partirà venerdì 25 agosto presso le biglietterie del multisala Rossini e dell’Img Candiani negli orari di apertura delle sale; successivamente, la vendita degli abbonamenti proseguirà negli orari di funzionamento delle biglietterie fino ad esaurimento.

I biglietti saranno disponibili in prevendita, sempre da venerdì 25, presso le biglietterie dei cinema oppure online ai siti: www.ccvenezia.18tickets.it per multisala Rossini www.imgcinemas.it per Img Candiani. Anche quest’anno c’è la possibilità di iscriversi al servizio Whatsapp: inviando un messaggio Whatsapp al numero 342 761 1875 contenente Nome + Cognome + Circuito Cinema, sarà possibile rimanere aggiornati su tutti i film e le variazioni di programma.

«Siamo molto orgogliosi di questa collaborazione sostenuta dal Sindaco Brugnaro e che conferma come l’attenzione al pubblico degli appassionati del cinema da parte di questa amministrazione negli anni non si sia mai abbassata - spiega la consigliera comunale Giorgia Pea -. Per tutta l’estate abbiamo portato il cinema sotto casa dei cittadini di tutto il territorio del comune di Venezia. Adesso invece confermiamo la volontà di avvicinare i nostri cittadini anche alle pellicole della Mostra del cinema creando per loro un percorso di film, nell'idea di allargare la Biennale Cinema nel nostro territorio».

Il calendario completo della rassegna, con segnalazione aggiornata di eventuali variazioni, sarà disponibile alle pagine cinema del sito comunale www.culturavenezia.it/cinema e su facebook.com/circuitocinemavenezia