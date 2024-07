Mostra del cinema 2024, in giuria c'è anche Giuseppe Tornatore

Prende forma la giuria internazionale della Mostra del cinema 2024, che attribuirà il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi alla 81. edizione del festival, in programma al Lido dal 28 agosto al 7 settembre. Alla presidente Isabelle Huppert (già annunciata in precedenza) si affiancheranno i registi e sceneggiatori James Gray (Usa), Andrew Haigh (Regno Unito), Agnieszka Holland (Polonia), Kleber Mendonça Filho (Brasile), Abderrahmane Sissako (Mauritania), Giuseppe Tornatore (Italia), Julia von Heinz (Germania) e l’attrice Zhang Ziyi (Cina).

Il pubblico italiano ha certamente un legame speciale con Giuseppe Tornatore, regista e sceneggiatore che nel 1989 si impose all’attenzione del cinema internazionale con Nuovo Cinema Paradiso, vincitore dell’Oscar come migliore film straniero. Tutti i suoi lavori successivi, da Una pura formalità a Maléna, da L’uomo delle stelle a La sconosciuta, da Stanno tutti bene a La leggenda del pianista sull’oceano, da Baarìa a La migliore offerta, sino a Ennio, il documentario dedicato a Ennio Morricone, sono stati distribuiti in tutto il mondo, riscuotendo premi e un vasto successo.

James Gray ha esordito alla regia nel 1994 con Little Odessa, premiato con il Leone d'argento a Venezia. Nel 2000 ha scritto e diretto The Yards, che segna l'inizio della lunga collaborazione con Joaquin Phoenix, il quale apparirà nei tre film successivi del regista, tutti in concorso a Cannes: I padroni della notte (2007), Two Lovers (2008) e C'era una volta a New York (2013). Ad Astra (2019), con Brad Pitt, è stato presentato in concorso a Venezia e ha ricevuto una nomination agli Oscar. Il suo ultimo film, Armageddon Time, è stato presentato a Cannes nel 2022.

Andrew Haigh è autore, tra l'altro, dell’acclamato Estranei che ha ricevuto varie nomination ai BAFTA, ai Gotham Awards e agli Independent Spirit Awards; in precedenza ha diretto Charley Thompson, presentato in concorso a Venezia nel 2017. Agnieszka Holland con Attori di provincia (1978) ha vinto il Premio internazionale della critica a Cannes e nel 1985 ha ricevuto una nomination all'Oscar per il miglior film straniero con Bittere Ernte, altre nomination sono arrivate con Europa Europa (1990) e In Darkness (2011). Con Green Border ha vinto il Premio speciale della giuria a Venezia nel 2023.

Kleber Mendonça Filho ha diretto Il suono intorno (2012), scelto dal Brasile come candidato agli Oscar. Abderrahmane Sissako nel 2002 ha diretto in Mauritania il film Aspettando la felicità, presentato a Cannes e vincitore del Premio FIPRESCI. È tornato a Cannes nel 2006 con Bamako e di nuovo nel 2014, in concorso, con Timbuktu. Primo film mauritano a essere candidato all'Oscar, Timbuktu ha vinto sette premi César.

Julia von Heinz ha portato E domani il mondo intero in concorso a Venezia nel 2020, lo stesso film ha rappresentato la Germania agli Oscar ed è stato nominato come miglior film ai German Film Awards del 2021. L'attrice Zhang Ziyi è celebre per la sua interpretazione nel film di Ang Lee La tigre e il dragone (2000), che le è valsa numerosi consensi. Ha recitato in Memorie di una geisha (2005) di Rob Marshall, per il quale ha ottenuto una nomination ai BAFTA e una ai Golden Globe. Il suo ruolo in The Grandmaster (2013) di Wong Kar-wai le è valso 12 premi come migliore attrice in Cina. Ha recitato in film tra cui Hero (2002) e La foresta dei pugnali volanti (2004) di Zhang Yimou, 2046 (2004) di Wong Kar-wai e The Princess Raccoon (2005) di Seijun Suzuki.

I premi saranno assegnati nel corso della cerimonia di chiusura, sabato 7 settembre, sul palco della Sala grande del Palazzo del cinema. Oltre al Leone d'oro per il miglior film, saranno aggiudicati il Leone d’argento - Gran premio della giuria, il Leone d’argento - premio per la migliore regia, le Coppe Volpi per le migliori interpretazioni, il Premio speciale della giuria, il Premio per la migliore sceneggiatura, il Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.