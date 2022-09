Hugh Jackman è arrivato a Venezia

«Onorato di sedermi a fianco di Florian Zeller per discutere del nostro film "The Son"». È il tweet di questa mattina di Hugh Jackman, corredato da una foto che lo immortala a Venezia, il giorno prima della presentazione della sua ultima fatica per il grande schermo.

Il divo, conosciuto dal grande pubblico per avere impersonato, tra gli altri, Wolverine in tutti i capitoli cinematografici dedicati al supereroe Marvel, sarà protagonista del red carpet alla Mostra del Cinema domani, affiancato da un altro pezzo da novanta, Anthony Hopkins.