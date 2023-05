Sipario su Cannes, prime voci sui possibili film a Venezia

Chiusi i battenti a Cannes, cominciano a circolare le prime indiscrezioni sulle anteprime mondiali che potrebbero essere presentate al Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 30 agosto al 7 settembre, che quest'anno taglia il traguardo delle 80 edizioni.

Il cartellone sarà presentato solo il 25 luglio, ma la selezione è già in corso. Secondo quanto riportato da Ansa, potrebbero essere due i film a contendersi la grande apertura: da una parte Priscilla, film diretto da Sofia Coppola basato sul memoir Elvis and Me; dall'altra Poor Things del regista greco Yorgos Lanthimos, interpretato da Emma Stone, Marc Ruffalo e Willem Defoe, adattamento del romanzo Vita e misteri della prima donna medico d'Inghilterra di Alasdair Gray.

Tra i papabili ci sono anche il ritorno al Lido di Luca Guadagnino, con il film ambientato nel mondo del tennis Challengers, interpretato da Zendaya, Mike Faist e Josh O'Connor. Circolano voci sul nuovo di Matteo Garrone Io Capitano, film sul viaggio di due giovani che lasciano Dakar per raggiungere la Fortezza Europa, attraverso le insidie del deserto, e su Finalmente l'alba di Saverio Costanzo, in cui Lily James interpreta una star di Hollywood degli anni '50 a Cinecittà. Altro italiano in corsa potrebbe essere Piero Messina con il suo Another End, dramma fantascientifico con Gael García Bernal.

Netflix, grande assente al festival di Cannes, potrebbe portare proprio a Venezia Maestro, film sulla vita di Leonard Bernstein, diretto e interpretato da Bradley Cooper, così come Nyad, film biografico sulla nuotatrice Diana Nyad, diretto da Elizabeth Chai Vasarhelyi e Jimmy Chin, e interpretato da Jodie Foster e Annette Bening.

