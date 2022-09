«Arte e cinema mai così uniti»: intervista a Moreno Zani, coproduttore di tre film in concorso a Venezia 79 | VIDEO

La società Tenderstories, fondata da Moreno Zani, è coproduttrice dei film "Bones and All" diretto da Luca Guadagnino, "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio (entrambi in competizione ufficiale) e "Amanda" di Carolina Cavalli, in concorso a Orizzonti Extra

Incubatore di talento specializzato nello scouting e nello sviluppo di storie originali con una proiezione internazionale, Tenderstories è la società che – quest’anno – presenzia alla Mostra del Cinema di Venezia con ben tre coproduzioni: Bones and All diretto da Luca Guadagnino, Il signore delle formiche di Gianni Amelio (entrambi in competizione ufficiale) e Amanda di Carolina Cavalli, in concorso a Orizzonti Extra.

Nata su iniziativa di Moreno Zani, già presidente di Tendercapital (tra i più dinamici player internazionali indipendenti nel settore dell’asset management), la casa di produzione si pone l’obiettivo di valorizzare i lavori autoriali per contribuire a rilanciare e la cultura in Italia: «Prima di occuparmi di cinema ho sostenuto diversi progetti artistici con estremo entusiasmo perché da sempre penso che condividere l’arte sia il modo principale per contribuire alla crescita umana e culturale del nostro Paese – racconta Zani, spiegando come il percorso professionale da lui intrapreso sia, a un certo punto, naturalmente confluito nella produzione cinematografica. Dall'arte al cinema, quindi, il passo è stato breve –. Io e la mia società siamo molto onorati di essere in gara qui, alla Mostra del Cinema di Venezia. Personalmente sono particolarmente legato alla città lagunare, dove in passato ho contribuito a realizzare numerose esposizioni. Tra le tante – ricorda –, quella che più di tutte mi è rimasta nel cuore è sicuramente la mostra fotografica dedicata a Letizia Battaglia, allestita alla Casa dei Tre Oci a marzo 2019».