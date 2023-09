Tommaso Santambrogio racconta la crisi migratoria di Cuba

Tommaso Santambrogio, milanese classe ’92 esordiente nel lungometraggio, torna a Venezia per elaborare un suo corto di qualche anno fa dal medesimo titolo, Gli oceani sono i veri continenti. Tre racconti che si delineano sullo sfondo di San Antonio De Los Baños, paesino nell’entroterra cubano, lacerato da fitte piogge torrenziali e su cui gravano le angosce dei compaesani per la crisi economica degli ultimi decenni, ma dove non si abbandonano i sogni e le speranze di un futuro migliore.

In questo film traspare la voglia di raccontare eventi e ambientazioni le stanno a cuore. Com’è nata l’idea di girarlo?

Il motivo principale che mi ha spinto a realizzare un film sulla situazione cubana deriva dal desiderio di raccontare la realtà di un paese che sta vivendo la più grande crisi migratoria della sua storia, con quasi l’8% dei migranti (per quanto riguarda quelli certificati), ma di cui in Italia si sa molto poco.

A cosa è dovuto per lei un tasso di immigrazione tanto alto?

Sicuramente da una concausa di motivazioni: le difficoltà economiche del paese sono iniziate con la dissoluzione dell’Unione Sovietica nel 1989, dove Cuba ha affrontato il periodo di crisi maggiore della sua storia, denominato “Período Especial”, ma ai tempi ai cittadini non era consentita la possibilità di emigrare altrove. Concluso il periodo di crisi, l’economia cubana ha vissuto una fase di ripresa, e nel 2015, con l’apertura dei porti da parte di Obama, si è verificato l’apogeo del benessere quotidiano, destinato però a concludersi con l’elezione di Trump e coi duri colpi inflitti all’economia a causa dell’embargo, dovuti al divieto delle navi commerciali di attraccare alle coste cubane. A questa difficile situazione si sono aggiunti in seguito i danni causati dalla pandemia.

Una delle cause della crisi può essere costituita dalla morte di Fidel Castro?

Sicuramente Castro ha costituito, nel bene e nel male, un punto di riferimento molto importante per i cubani. Tutt’oggi è presente in ogni dove e,:per quanto riguarda lo sviluppo artistico e culturale - quindi anche cinematografico - del paese ha costituito un ruolo di fondamentale importanza.

Per quanto riguarda il film, dal punto di vista tecnico ho apprezzato la scelta di girare servendosi di piani fissi, vere e proprie fotografie in movimento nelle quali i personaggi orbitano, senza grandi movimenti di macchina. Trattandosi del suo primo lungometraggio questa è una scelta coraggiosa, lontana dalla convenzionalità del cinema contemporaneo, dove talvolta prevale la tecnica di ripresa a discapito della storia e alla costruzione dei personaggi.

Escludendo qualche caso, come lo zoom out sul finale, ho deciso di proseguire per questa via per investire totalmente sulla mia idea di cinema, senza scendere ad alcun tipo di compromesso: volevo giocarmi questa chance nel modo più forte e genuino possibile, ideando un film di cui potessi veramente essere orgoglioso, trattando un argomento che mi sta a cuore con le persone con cui ho provato un immenso piacere nel collaborare.

Interessante anche l’utilizzo del bianco e nero. Da cosa è stata dettata questa scelta?

Volevo levare la patina che si è creata nell’immaginario collettivo di Cuba, vista talvolta solo come la colorata e musicata meta turistica ideale, per porre invece l’attenzione sulla realtà popolare di un paese in grande crisi.

Nel film è presente una scena dove San Antonio De Los Baños è immerso nell’acqua delle fitte piogge torrenziali. Una scelta consapevole?

Il film è stato girato appositamente durante il periodo delle piogge, a giugno e ad inizio luglio; cercavo la vera pioggia, per immortalare le reali emozioni che potesse suscitare negli attori.

Nella realizzazione dei personaggi si è ispirato a qualcuno in particolare per delineare i suoi, sempre per conseguire quel filone di realismo?

Mi sono ispirato sempre a persone reali e ai loro vissuti, cercando di far coincidere il personaggio alla persona che lo interpretasse, perciò il casting è stato lungo e meticoloso. I bambini del film non avevano sceneggiatura, mentre ad esempio per i protagonisti Alex ed Edith ho tratto ispirazione dal loro stesso passato.

Nel film c'è un omaggio a Landriàn, artista e regista nero censurato dal regime. Cosa voleva raccontare attraverso queste citazioni?

Lo scopo era quello di dar risalto a uno dei capostipiti della cultura cubana, che fu censurato ed imprigionato da Castro a causa del suo cinema dissidente, e la sua arte ricopre un ruolo importante per i personaggi e per il film stesso.

Che progetti la attendono nel futuro?

Trascorsi gli ultimi 5 anni a Cuba per la stesura e realizzazione degli ultimi progetti, per ora l’obiettivo è di riposarmi per pensare a nuovi soggetti per il futuro.