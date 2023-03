Liliana Cavani e Tony Leung sono i Leoni d'oro per il cinema 2023

La regista Liliana Cavani e l'attore Tony Leung Chiu-wai sono i vincitori dei Leoni d’oro alla carriera della 80. Mostra del Cinema di Venezia, in programma al Lido dal 30 agosto al 9 settembre. La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione della Biennale, su proposta del direttore della mostra, Alberto Barbera.

I due Leoni d'oro alla carriera

«Sono molto felice e grata alla Biennale di Venezia per questa sorpresa bellissima», ha dichiarato, nell’accettare la proposta, Liliana Cavani, che ha partecipato alla Mostra già nel 1965 con Philippe Pétain: Processo a Vichy, Leone di San Marco per il documentario, e poi più volte con Francesco d’Assisi (1966), Galileo (1968), I cannibali (1969), tra gli altri, fino a Il gioco di Ripley (2002) e Clarisse (2012).

Tony Leung Chiu-wai, che ha interpretato tre film Leoni d’oro a Venezia, Città dolente (1989) di Hou Hsiao-hsien, Cyclo (1995) di Tran Anh Hung e Lust, Caution (2007) di Ang Lee, ha dichiarato: «Sono colpito e onorato dalla notizia. Condivido idealmente questo premio con tutti i cineasti con cui ho lavorato. Questo riconoscimento è anche un omaggio a tutti loro».

In merito al riconoscimento a Cavani, Barbera ha affermato: «Protagonista tra i più emblematici del nuovo cinema italiano degli anni Sessanta, con un lavoro che in seguito attraversa oltre sessant’anni di storia dello spettacolo, è un’artista polivalente capace di frequentare la televisione, il teatro e la musica lirica con il medesimo spirito non convenzionale, e la stessa inquietudine intellettuale che hanno reso celebri i suoi film. Il suo è sempre stato un pensiero anticonformista, libero da preconcetti ideologici e svincolato da condizionamenti di sorta, mosso dall'urgenza della ricerca continua di una verità celata nelle parti più nascoste e misteriose dell’animo umano, fino ai confini della spiritualità».

Sul premio a Leung, ha invece dichiarato: «È uno degli interpreti più carismatici del cinema contemporaneo, la cui eccezionale carriera è stata in grado di evolversi in parallelo allo sviluppo del cinema in chiave transnazionale e globale. Affermatosi come star della scena pop di Hong Kong negli anni Ottanta, è oggi internazionalmente riconosciuto come uno degli attori più significativi e versatili della sua generazione, in grado di dare vita a personaggi indimenticabili nei generi più vari e a ogni latitudine».