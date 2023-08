La Mostra del cinema accende il Lido di Venezia

Mancano poche ore alla partenza della 80. Mostra del cinema di Venezia, in programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023: considerato uno dei festival più rinomati al mondo, come testimoniato anche dalla sua longevità, nei prossimi giorni richiamerà sull'isola del Lido migliaia di professionisti del settore, celebrità e appassionati.

L'atmosfera dei grandi eventi, tra proiezioni, red carpet e glamour, è garantita. L'edizione di quest'anno, però, è condizionata dallo sciopero di attori ed autori in corso a Hollywood, che causerà diverse assenze. Molte delle star principali del cinema americano hanno già annunciato che non parteciperanno: tra queste Emma Stone e Willem Dafoe (protagonisti di Poor Things, di Yorgos Lanthimos), Bradley Cooper e Carey Mulligan (in concorso con Maestro, regia dello stesso Cooper) e Michael Fassbender, che recita in The Killer di David Fincher. Nelle ultime ore, però, si è fatto largo anche qualche importante sì: primo fra tutti quello di Adam Driver, protagonista di Ferrari di Michael Mann. Di certo, comunque, non mancheranno le star italiane: Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Alba Rohrwacher, Claudia Gerini, Alessandro Gassmann, i Castellitto's, Micaela Ramazzotti, per citarne alcune.

Intanto è arrivata martedì 29 agosto Caterina Murino, madrina dell'edizione 2023. Ad attenderla, all'imbarcadero dell'hotel Exclesior, uno stuolo di fotografi e cameraman davanti ai quali l'attrice, ex bond girl, si è prestata a lungo agli scatti sorridendo e lanciando baci. In serata si svolge la preapertura del festival, con una doppia proiezione in omaggio a Gina Lollobrigida e con la cerimonia ufficiale, nella quale si esibisce la cantautrice Malika Ayane.

Il festival si apre mercoledì 30 agosto con Comandante, con Pierfrancesco Favino, che ha preso il posto di Challengers di Luca Guadagnino. Il 31 agosto è il giorno di Adam Driver, che accompagna con Patrick Dempsey il film Ferrari (assente, invece, Penelope Cruz). Nello stesso giorno il giovane Caleb Landry Jones arriva per Dogman di Luc Besson. Il 1° settembre, come detto, è assente il cast di Poor Things.

Sabato 2 settembre, assente noto Roman Polanski per il suo The Palace: oltre a Luca Barbareschi arriva Fanny Ardant, non Mickey Rourke. Domenica 3 settembre c'è Lea Seydoux, per The Beast di Bertrand Bonello. Lunedì 4 settembre, Priscilla di Sofia Coppola è uno dei film che hanno avuto l'ok sindacale: oltre alla regista e alla vedova Presley sono attesi al Lido Cailee Spaeny e Jacob Elordi, che interpretano rispettivamente Priscilla ed Elvis Presley. Woody Allen è atteso il 4 per Coup de Chance, mentre il 6 per In the land of saints and sinners di Robert Lorenz ancora niente di ufficiale su Liam Neeson. Venerdì 8 settembre si chiude con Jessica Chastain, che dovrebbe arrivare per Memory di Michel Franco, e con Guillaume Canet, che con Alba Rohrwacher interpreta Hors-Saison di Stéphane Brizé.

I film in gara sono 23, dei quali 6 italiani. Al concorso principale, che assegna il Leone d'oro, si affiancano i documentari della sezione Venezia Classici, le pellicole Fuori Concorso e quelle della sezione Orizzonti.