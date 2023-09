Mostra del Cinema, giorno tre: per l'Italia c'è Costanzo, poi Lanthimos e Arcel

Venerdì 1 settembre, alla Mostra del Cinema di Venezia, è il turno di Saverio Costanzo con Finalmente l'alba, film sul viaggio notturno di Mimosa nella Cinecittà degli anni '50. Attesissimo, in concorso, Poor Things di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, che non saranno presenti per lo sciopero degli sceneggiatori e gli attori di Hollywood. La pellicola narra la trasformazione di Bella, giovane donna riportata in vita dal dottor Godwin Baxter. Ultimo film in competizione di oggi, Bastarden di Nikolaj Arcel, avventura epica ambientata nelle lande danesi nel 18° secolo.

Wes Anderson riceverà invece il premio Cartier Glory to the Filmmaker Award, e presenterà, fuori concorso, The wonderful story of Henry Sugar, interpretato da Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch e Ben Kingsley, tratto da una storia di Roald Dahl.

Venezia80, programma di venerdì 1 settembre