Mostra, giorno 2: tripletta di grandi registi, attesissimo il divo Adam Driver in "Ferrari"

La seconda giornata della 80. Mostra del Cinema sarà all'insegna dei grandi cineasti. Protagonisti saranno Pablo Larraín con la commedia dark horror El Conde, Michael Mann con il biopic Ferrari interpretato da Adam Driver, e Luc Besson con Dogman.

Fuori concorso c'è Hollywoodgate di Ibrahim Nash’at, documentario che racconta nel corso di un anno, in Afghanistan, la trasformazione di una milizia fondamentalista in regime militare e la serie di Xavier Giannoli D'argent et de sang (episodi 1-6) con Vincent Lindon, sulla truffa finanziaria del secolo avvenuta nel 2009.

Venezia80, i film del 31 agosto