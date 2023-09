È il giorno di "Priscilla" di Sofia Coppola. Al Lido c'è anche Woody Allen

Grande attesa al Lido di Venezia per il film Priscilla di Sofia Coppola, adattamento cinematografico delle memorie Elvis and me della moglie del re del rock. La giornata sei della 80. Mostra del Cinema vedrà in gara anche Aku wa sonzai shinai del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, mentre fuori concorso sarà presentato Coup de chance di Woody Allen.

Sempre fuori gara, Luca Barbareschi ritorna alla regia con The penitent - A rational man, tratto dalla piece di David Mamet, che è anche autore della sceneggiatura. Alle Giornate degli autori c'è il debutto da regista di Alessandro Roia per una storia noir di sensi di colpa e vendetta, Con la grazia di un dio.

Venezia80, giorno 6: il programma