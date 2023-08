"Dogman", il film di Luc Besson in concorso alla Mostra del Cinema, incuriosisce ma non morde

«Quando l'uomo è nei guai, Dio gli manda un cane»: con questo aforisma del poeta e politico Alphonse de Lamartine si apre Dogman, il nuovo film di Luc Besson, in concorso alla 80esima Mostra del Cinema di Venezia. Riduttivo, se si pensa che di cani, nell’ultima opera dell’autore francese, ce ne sono a bizzeffe, pronti a togliere dai guai – anch’essi numerosissimi – il loro amico/padrone Douglas.

Il film si apre con l’arresto di un giovane e misterioso uomo sporco di sangue, il cui travestimento da Marilyn Monroe inizialmente ne maschera l'identità. Interrogato da una psichiatra, il protagonista rivelerà di chiamarsi Douglas e ripercorrerà la propria vita, partendo dai terribili abusi che ne hanno sconvolto l’infanzia fino ai crimini di cui si è macchiato poco prima dell’arresto.

Il primo atto di Dogman è coinvolgente e rapisce lo spettatore, costringendolo a vivere insieme al protagonista le vessazioni del padre e del fratello. Gettato da bambino all’interno di una gabbia piena di cani, Douglas sopravvive condividendo con i quadrupedi il poco cibo e la sporcizia e la ferocia di un'esistenza in cattività. Regredito quasi a uno stato animale, il ragazzino riuscirà a salvarsi nonostante la perdita dell’uso delle gambe a seguito di uno scontro a fuoco con il padre/aguzzino. La vicenda umana (e animale) di Douglas parte da qui: il suo percorso di vita lo porterà a diventare un reietto, dimenticato ed emarginato dalla società, ultimo tra gli umani ma primo tra i suoi fedeli cani, pronti ad eseguire tutti i suoi ordini e a fiancheggiarlo in ogni azione.

Se il film inizialmente strizza l’occhio a opere come Il libro della giungla, prenderà improvvisamente un indirizzo quasi melò, mescolando dramma, sentimentalismo e azione. Non è una storia di redenzione, ma nemmeno di perdizione. Per questo si fatica a incasellarlo in un genere preciso. Il protagonista, poi, non subisce alcuna mutazione nel corso della narrazione: custodendo una sorta di codice morale, Douglas mantiene sempre una coerenza di fondo, che non lo rende mai un personaggio estremamente positivo o negativo.

A prima vista la tematica che emerge prepotentemente dallo schermo può sembrare l’emarginazione. Credo invece che Dogman parli prima di tutto di fede. Non a caso i cani sono generalmente intesi come gli amici più fedeli che un essere umano possa avere. Il simbolismo religioso, inoltre, è fortemente presente con croci e invocazioni verso il divino e, allo stesso tempo, il protagonista sviluppa un’intesa talmente forte con i suoi animali che è impossibile non accostarlo idealmente a San Francesco o a San Martino de Porres.

Cosa c'è allora che non funziona in Dogman? L’ultimo atto del film, quello che dovrebbe ricollegarsi alle scene iniziali, è un involontario divertissement che vorrebbe essere tragico (proprio come le invenzioni narrative di Shakespeare, nel film citato fin troppo spesso) ma che diventa grottesco, facendo ricordare – involontariamente – le sequenze finali di Mamma, ho perso l’aereo (sì, proprio il film comico interpretato da Macaulay Culkin). Senza contare che viene a mancare tutta la suspence, dal momento che sappiamo già come andrà a finire la vicenda. Se Luc Besson aveva abituato gli spettatori a finali esplosivi e adrenalinici, quello di Dogman è totalmente anticlimax.

Apprezzabilissima invece l’ottima interpretazione del protagonista Caleb Landry Jones: con quegli occhi carismatici, sospesi tra la malinconia e la lucida follia, è un probabile vincitore della Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile. «Dogman non sarebbe il film che è senza Caleb. Questo personaggio complicato aveva bisogno di qualcuno che potesse incarnare le sfide, la tristezza, il desiderio, la forza, la complessità» ha infatti spiegato, a ragione, Besson.

In sintesi: Dogman non è un brutto film ma, per restare in tema canino, non morde. Abbaia e ringhia, questo sì. Ma non morde.

Voto: 6 e ½