Sciopero a Hollywood, chi mancherà a Venezia. Giurati con t-shirt a sostegno della protesta

Venezia fa da cassa di risonanza alla protesta in corso a Hollywood. Writers guild on strike! (letteralmente, "corporazione degli scrittori in sciopero") è il messaggio stampato sulla t-shirt indossata oggi da Damien Chazelle nel corso della conferenza stampa di presentazione dei giurati della 80. Mostra del Cinema. Il presidente della giuria - il cui compito sarà quello di assegnare i Leoni d'oro ai film in concorso alla kermesse del Lido - non manca così di lanciare un messaggio forte a supporto dello sciopero lungo 101 giorni degli sceneggiatori degli Studios, al quale nell'ultimo mese si sono uniti anche gli attori iscritti al sindacato Sag-Aftra. Per questo motivo non saranno presenti quest'anno a Venezia i cast di tre produzioni americane: The Killer di David Fincher, Poor Things di Yorgos Lanthimos e Maestro di Bradley Cooper.

In merito allo sciopero, Chazelle ha spiegato: «L'idea è che ogni opera d'arte ha un suo valore, non è solo un apporto di contenuto da mettere in cantiere». Per il regista di La La Land, l'arte cinematografica «deve essere sostenibile», ma questa idea «è stata ignorata». «Le persone devono essere remunerate per le opere d'arte - ha sottolineato -, e mentre siamo cui a celebrarle, dobbiamo ricordarlo».

A confermare assenti e presenti è stato il direttore della Mostra, Alberto Barbera. «Ad ora - ha detto -, sappiamo con certezza che non verranno gli attori di tre film legati alle piattaforme di streaming o agli Studios. Non ci sarà il cast del film di Lanthimos, e nemmeno gli attori del film di Fincher e Bradley Cooper». Proprio Cooper, avvistato nei giorni scorsi a Venezia, «si è dimostrato molto dispiaciuto di non poterci essere». Sul tappeto rosso del Palazzo del Cinema non ci sarà nemmeno il cast di The Wonderful Story of Henry Sugar di Wes Anderson. Confermata invece la presenza di Adam Driver per Ferrari, Jessica Chastain per Memory, e il cast intero di Priscilla di Sofia Coppola.

L'impatto del doppio sciopero di Hollywood, su questo festival, ci sarà, «ma non è così grave come si sarebbe pensato quando è stato annunciata la protesta», ha ribadito oggi Barbera.