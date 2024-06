L’attrice Sigourney Weaver è Leone d’oro alla carriera della 81. Mostra del cinema

L'attrice americana Sigourney Weaver è il Leone d'oro alla carriera dell'81. Mostra del cinema di Venezia, in programma al Lido dal 28 agosto al 7 settembre prossimi. «Sono davvero onorata di ricevere il premio - ha dichiarato l'artista nell'accettare la proposta -. È un privilegio che condivido con tutti i registi e collaboratori con cui ho lavorato nel corso degli anni».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Per il direttore del festival lagunare, Alberto Barbera, che ha avanzato la candidatura dell'attrice, poi approvata dal cda della fondazione, «ha poche rivali un’attrice del calibro di Sigourney Weaver. Forte di un’importante formazione teatrale - ha detto -, ha conquistato il grande pubblico cinematografico con Alien di Ridley Scott, diventando in breve una figura emblematica degli anni '80, nel corso dei quali ha coniato l’immagine di un’eroina senza precedenti per il genere d'azione, capace di reggere vittoriosamente il confronto con i modelli maschili che fino a quel momento avevano dominato nel cinema epico e avventuroso».

Il Leone alla carriera, ha concluso Barbera, «è il doveroso riconoscimento a una star che ha saputo costruire ponti fra il cinema d’autore più sofisticato e i film che dialogano con il pubblico in forma schietta e originale, senza mai rinunciare a essere se stessa».

Sigourney Weaver, nella sua lunga carriera, è stata candidata per tre volte all'Oscar e ha vinto un Bafta e un Golden Globe. Ha saputo creare una serie di personaggi memorabili, sia drammatici che comici, che vanno dalla Ripley di Alien, alla Dian Fossey di Gorilla nella nebbia fino alla Gwen/Tawny di Galaxy Quest. Nel corso degli anni, ha ottenuto il plauso del pubblico e guadagnato consensi come una delle attrici più versatili sia sul palco, sia sullo schermo.