Il sottomarino Romeo Romei della Marina Militare per tre giorni a Venezia

In occasione della presentazione in anteprima mondiale del film Comandante di Edoardo De Angelis alla 80. Mostra del Cinema, il sottomarino Romeo Romei, quarto sottomarino della classe dedicata al comandante Salvatore Todaro, effettuerà una sosta logistica a Venezia, ormeggiato in Riva dei Sette Martiri, dal 29 agosto al primo settembre.

Comandante, film di apertura del festival del Lido con protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Todaro, è stato realizzato in collaborazione con la Marina Militare, che aprirà il Romeo Romei alle visite del pubblico con i seguenti orari:

martedì 29 agosto: dalle 17 alle 19.30

mercoledì 30 agosto: dalle 9 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30

giovedì 31 agosto: dalle 9 alle 12.30.

Il sottomarino, realizzato in Italia da Fincantieri presso il cantiere navale di Muggiano (La Spezia), è stato varato il 6 luglio 2015 e consegnato l’11 maggio 2017. Si tratta di un battello di medie dimensioni, realizzata per missioni ad ampio spettro e caratterizzata dall’impiego di tecnologie innovative che permettono prestazioni molto avanzate, di particolare rilievo per l’elevata autonomia in immersione e le basse segnature acustiche.

Realizzato in acciaio amagnetico ad elevata resistenza, il Romei è equipaggiato con un sistema di propulsione indipendente dall’aria basato su celle a combustibile, alimentate da idrogeno e ossigeno, che affianca l’apparato di propulsione diesel-elettrico convenzionale. La Marina Militare utilizza il sottomarino in questione per il controllo delle linee di traffico marittimo, il monitoraggio delle attività illecite, la sorveglianza delle aree di alto interesse nazionale e il supporto alle forze speciali.