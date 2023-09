Stolen, le contraddizioni della società indiana a Venezia 80

In una stazione ferroviaria della fredda India rurale, una bambina di 5 mesi viene rapita dalle braccia della madre dormiente, Jhumpa Mahato (Mia Maelzer), una donna povera dal passato misterioso. Nel frattempo Gautam Bansal (Abishek Banerjee), ricco e spocchioso imprenditore, è in attesa del fratello Raman (Shubham), che viene però forzato a rimanere in stazione dalla polizia in quanto testimone involontario del misfatto. Raman, diversamente dal fratello che si focalizza esclusivamente sui propri affari rimanendo noncurante e disinteressato a quelli degli altri, prova una sincera empatia nei confronti di Jhumpa. La sua determinazione nel volerla aiutare trascinerà i tre in un viaggio turbolento e catartico alla ricerca del bambino, che ci mostra i lati più oscuri e viscidi della società indiana e che mette a dura prova la determinazione dei protagonisti, che ridefiniranno la propria identità e umanità.

Presentato all’80esimo festival del cinema di Venezia nella categoria “Orizzonti extra” il film è diviso sostanzialmente in due blocchi: nel primo assistiamo ad un thriller dove si cerca di far luce sul colpevole del rapimento del bambino, mentre nel secondo siamo direttamente partecipi del viaggio on the road dei protagonisti, dal ritmo fortemente sincopato.

Il punto di forza maggiore del film è costituito dalla costruzione dei personaggi, ciascuno caratterizzato dall'ambiente sociale a cui appartiene ma segnato e profondamente cambiato dagli eventi incredibili - ma pur sempre plausibili - che si ritrova costretto ad affrontare come prova del proprio processo catartico.

Jhumpa è una donna che si fa forza per poter fronteggiare le continue insidie che, in una società fortemente polarizzata come quella indiana, gravano sui poveri e li privano di ogni cosa, persino dei propri figli; Gautem invece rappresenta emblematicamente l’altro lato della medaglia, la ricca India, disinteressata ai fastidiosi problemi dei più miseri e bisognosi, e che crede esclusivamente nel potere risolutivo del denaro; infine persino Ramon, nonostante i sentimenti di sincera empatia per la donna, è spinto ad aiutarla - come conviene lo stesso attore Shubam che lo interpreta - non dal sincero senso di altruismo umano (di cui il film mette in guardia lo spettatore in merito alla sua effettiva esistenza), quanto per soddisfare la propria curiosità e trovare una soluzione dinanzi ad una situazione a lui inintelligibile.

Un ulteriore elemento approfondito dal regista Keran Tejpal in “Stolen” riguarda i social, di come questi possano essere fonte di allontanamento persino tra i membri di una stessa famiglia e di come possano facilmente dare il largo ad una spicciola disinformazione generale, che provocherà parecchie grane ai protagonisti.