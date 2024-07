Tim Burton apre la Mostra del Cinema con il sequel di "Beetlejuice"

Sarà Beetlejuice Beetlejuice, diretto dal visionario regista Tim Burton ad aprire la Mostra del Cinema di Venezia in programma dal 28 agosto al 7 settembre. Il film, presentato in anteprima mondiale fuori concorso, ha un cast stellare: Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Willem Dafoe.

Il film è il sequel del pluripremiato Beetlejuice (1988), che vede Keaton tornare nel suo ruolo iconico, accanto a Winona Ryder nel ruolo di Lydia Deetz, e Catherine O’Hara nei panni di Delia Deetz. «Beetlejuice Beetlejuice è l’atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema di Tim Burton, ma anche la felice conferma dello straordinario talento visionario e della maestria realizzativa di uno dei più affascinanti autori del suo tempo - ha dichiarato il direttore del festival, Alberto Barbera -. La Biennale di Venezia è onorata e fiera di poter ospitare la prima mondiale di un’opera che è una sorprendente altalena di immaginazione creativa e trascinante ritmo allucinatorio». Si è invece dichiarato «entusiasta» Burton: «Significa molto per me avere la prima mondiale di questo film alla Mostra di Venezia».

La trama

Dopo un’inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l’Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos.

Tim Burton

Timothy Walter Burton è nato nel 1958 ed è cresciuto a Burbank, in California. Ampiamente conosciuto come uno degli artisti più fantasiosi e un regista in grado di creare gli effetti visivi più suggestivi, ha reinventato il cinema di genere a Hollywood secondo la propria personalissima visione, conquistando fan in tutto il mondo e influenzando generazioni di giovani artisti del cinema, del video e del graphic-design.

La sua iconica filmografia include negli ultimi tre decenni titoli celebri quali Beetlejuice (1988), Batman (1989), Edward mani di forbice (1990), Nightmare Before Christmas (1993), presentato alla Mostra di Venezia, Ed Wood (1994), Il mistero di Sleepy Hollow (1999), Big Fish (2003), La sposa cadavere (2005), presentato sempre a Venezia, Sweeney Todd - Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007), Alice in Wonderland (2010), Dumbo (2019), e la recente serie Mercoledì, dove ha lavorato come produttore esecutivo.