"Una sterminata domenica": un viaggio nei bassifondi che mostra l'altra faccia di Roma

Nella malfamata periferia di Roma vivono tre ragazzi, Alex (Enrico Bassetti), Brenda (Federica Valentini) e Kevin (Zackary Delmas), privi di un obiettivo nella vita o di un qualsivoglia sentimento di fiducia nei confronti dell'avvenire. Alex, dopo aver ricevuto da Brenda la notizia di essere incinta, inizia a credere di poter portare a compimento per la prima volta qualcosa di dignitoso nella sua vita, ma non tutto andrà come previsto.

Il film, coprodotto da Win Wenders, dal ritmo ricercatamente lento e prolisso (con lo scopo di marcare la vacuità che soffoca la quotidianità dei ragazzi), tenta di mettere a fuoco le drastiche conseguenze che possono emergere mettendo al mondo dei figli segnati, già dalla nascita, da genitori poco preparati ma desiderosi di procreare per compiacere il proprio senso di appagamento, gettando così i figli in pasto ad una società apatica e disinteressata alla loro precaria condizione. Con la nascita del figlio della giovane Brenda, la sventurata sorte dei ragazzi abbandonati al caso sembra così destinata inesorabilmente a ripetersi.

Girato con maestria dal debuttante Alain Parroni (classe 1992) , che regala numerose scene degne di nota (come la festa in spiaggia accompagnata da un tripudio di fuochi d’artificio), “Una Sterminata Domenica” (An Endless Sunday) è un film di cui si consiglia caldamente la visione, specialmente agli amanti del cinema neorealista. Un plauso anche per la fotografia di Andrea Beniamino Manenti e per le musiche del compositore giapponese Shiro Sagisu, conosciuto dai più per aver composto la colonna sonora della celeberrima serie anime "Neon Genesis Evangelion".