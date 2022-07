Festival delle Idee alla quarta edizione con Rupi Kaur, Oscar Farinetti, Albertino

"Emozioni collettive" è il tema scelto per la quarta edizione del Festival delle Idee, in programma tra Mestre e Venezia dal 29 settembre al 23 ottobre 2022. Emozioni come espressione di personalità e creatività, motore di relazioni: mai come in questo momento sentiamo il bisogno di viverle, consapevoli che esse rappresentano un capitale umano insostituibile. Perché, come ci ricorda Umberto Galimberti: «Platone invita a privilegiare la mente razionale, capace di governare le passioni del cuore. Ma noi non possiamo dimenticare che anche il cuore ha le sue ragioni».

Il Festival si relaziona con un pubblico trasversale ma elegge i giovani a interlocutori principali, generazione ricettiva e aperta, capace di slanci e attenzioni particolari alla salvaguardia ambientale ed economica. È con questo spirito che il Festival si propone come catalizzatore, mettendo in connessione il pubblico con la voce dei suoi ospiti. Dalla cultura più leggera e pop fino all’eccellenza del pensiero, scandagliando il mondo dell’imprenditoria, della letteratura, della musica, dello sport e del food.

Inserito tra i grandi eventi della Regione e patrocinato dal Comune di Venezia, il Festival delle Idee è ideato da Marilisa Capuano per Associazione Futuro delle Idee, organizzato in collaborazione con M9 e con la partecipazione dell'Ulss 3 Serenissima. Quest'anno gli appuntamenti si svolgeranno tra il polo M9, Teatro Toniolo, Padiglione Rama dell'ospedale dell’Angelo, Corte Legrenzi, Teatro Malibran, Sale Apollinee Teatro La Fenice, Auditorium Santa Margherita, Aula Magna Tolentini Iuav.

Ecco, quindi, i primi ospiti annunciati: l’instapoet canadese Rupi Kaur (evento straordinario - unica data italiana, 23 ottobre Teatro Malibran Venezia), che ha fatto rinascere l’arte poetica attraverso i social, conquistando i giovani di tutto il mondo. Poetessa, performer, scrittrice, illustratrice, ha venduto 10 milioni di copie dei suoi libri nel mondo ed è stata tradotta in 42 lingue. Al Festival delle Idee si propone tra brani inediti, poesie dal suo ultimo libro "Home body" e i più grandi successi; Albertino (29 settembre, M9 Mestre), icona della musica per la generazione anni ’80 e ’90, il racconto di una vita di good vibrations sulle onde radiofoniche attraversata dal fil rouge delle emozioni: sapere scegliere al momento giusto la musica giusta è un’abilità da impresario dei sentimenti; Gio Evan (12 ottobre, Teatro Toniolo Mestre), artista poliedrico, il poeta dei millennials, idolo dei social con oltre 1 milione di follower. Il caleidoscopio delle emozioni nel racconto delle sue tante vite artistiche: scrittura, filosofia, musica, viaggio, performance, street art; Enrico Galiano (6 ottobre, Corte Legrenzi Mestre), influencer young adult, un vulcano di idee con la webserie Cose da prof, nuovo mito giovanile: tra docenza, blog e scrittura, insegna alle nuove generazioni come riconquistare le emozioni e riscoprire il significato delle parole, facendole entrare nelle stanze dei bottoni e insegnando loro ad abitare la complessità; Gloria Campaner con Ilaria Gaspari (2 ottobre, M9 Mestre), le note di un pianoforte incontrano la parola e il pensiero, il corpo si muove sinuoso come la musica, un’onda che si propaga a livello sensoriale. La psiche apre allo spazio filosofico su come affrontare la percezione del mondo, condividere le impressioni è come muoversi in una palestra.

Visione e innovazione: Brunello Cucinelli (30 settembre, M9 Mestre), stilista del Made in Italy d’eccellenza che ha conquistato il mondo, l’imprenditore filosofo che mette l’uomo al centro di un ecosistema condiviso per una società illuminata, dove il dono della tecnologia non possa mai rubare l’anima. Un capitalismo umanistico che si ispira a Socrate e Kant, etico e sostenibile, per un mondo concertato tra la parola sapiente dei grandi del passato e la modernità dell’oggi avanzato e al tempo stesso ancora artigianale; Oscar Farinetti (29 settembre, M9 Mestre), fondatore di Eataly, l’imprenditoria come visione di un futuro in armonia tra uomo e natura, il ruolo fondamentale delle emozioni nell’era della tecnologia a tutti i costi e dell’impresa 4.0, in cui saranno i sognatori e i visionari a cambiare le sorti del mondo; Regina Schrecker (30 settembre, M9 Mestre), l’arte della moda al servizio di una passione visionaria e poetica: la donna, la top model, la musa (tra gli altri, di Andy Warhol), la stilista e l'imprenditrice, con lei l’emozione si veste della sua capacità più insuperabile: lo stupore.