Festival delle Idee: secondo giorno con Cucinelli, Cazzullo, Schrecker, Jurado

Secondo giorno di incontri per il Festival delle Idee, quest'anno sul tema "emozioni collettive": un'altra serata ricca di ospiti invitati a dialogare negli spazi del Polo M9, a Mestre.

Ecco gli ospiti di venerdì 30 settembre: Brunello Cucinelli, stilista del Made in Italy d’eccellenza che ha conquistato il mondo, l’imprenditore filosofo del “capitalismo umanistico”; Aldo Cazzullo, il giornalismo come racconto in prima linea che fa palpitare, emozioni che si mescolano tra letteratura e cronaca; Regina Schrecker, l’arte della moda al servizio di una passione visionaria e poetica: la donna, la top model, la musa (tra gli altri, di Andy Warhol), la stilista e l'imprenditrice; Juan Gómez Jurado, il romanziere spagnolo che attraverso la trilogia best seller Regina Rossa e la figura di Antonia Scott ci fa entrare nella mente e nelle emozioni di chi cela istinti e pulsioni non sempre positivi

E ancora: Claudio Feltrin, presidente di Arper SpA, l’imprenditoria illuminata che mette al primo posto l’equilibrio tra prodotto, ambiente ed essere umano; Francesca Nieddu, direttore regionale Veneto Est e Friuli Venezia Giulia Intesa Sanpaolo, capire quale possa essere il ruolo di un istituto bancario nel cuore del patrimonio umano.

Brunello Cucinelli e Aldo Cazzullo dialogheranno inoltre con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro all’interno di “Viaggi in poltrona”, lo spazio che approfondisce le tematiche emozionali legate al viaggio.