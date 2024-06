Tra Mestre e Venezia si snoda il Festival delle Migrazioni con incontri, musica e sport

Dal 20 al 23 giugno si terrà tra Mestre e Venezia il "Festival delle Migrazioni - In Movimento" organizzato dai volontari di Refugees Welcome Italia - Venezia, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato con il supporto e il contributo di moltissime associazioni e attività. Il programma completo è consultabile online.

I volontari riportano: «Le persone in movimento, i percorsi che le hanno condotte in Italia e i loro racconti saranno al centro di incontri, presentazioni di libri, laboratori e concerti che si sposteranno tra Mestre e Venezia in librerie, campi sportivi, portinerie di quartiere, locali e musei».

Attraverso le esperienze e i punti di vista delle persone coinvolte, il festival vuole contribuire alla decostruzione delle narrazioni dominanti sulle migrazioni e sulle persone migranti, ma anche alla costruzione di uno sguardo autentico e di un profondo senso di autodeterminazione. Parteciperanno al festival – tra gli altri – Nogaye Ndiaye, scrittrice e attivista, Simao Amista attivista esperto di filosofie e spiritualità dell'Africa occidentale, Turbolenta che suonerà al djset organizzato all'Anda Venice, Nana Kadi, chef dal Burkina Faso.

Per sostenere le spese del festival, i volontari hanno lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma Go Found Me: «Abbiamo raggiunto più della metà della cifra che ci siamo proposti di raccogliere per pagare le spese di viaggio e alloggio degli ospiti e per poter retribuire giustamente chi parteciperà, ma abbiamo ancora bisogno di sostegno. Ogni donazione per noi è preziosa» spiegano.