L’Europa e gli esperti di geopolitica si danno appuntamento a Jesolo

La città di Jesolo realizza la seconda edizione del Festival internazionale della geopolitica europea, che si terrà al teatro Vivaldi di Jesolo Lido dal 5 al 7 maggio 2022. Dopo il successo della prima edizione, il Festival internazionale della geopolitica europea torna con l’obiettivo cardine di informare e di rendere accessibile al grande pubblico argomenti complessi con un approccio multidisciplinare (accademico, giornalistico, economico, industriale, della diplomazia, della difesa e della pubblica amministrazione), rimarcando che ogni decisione, scelta e ogni deliberazione deve essere consapevole e basata sulla conoscenza dei fatti.

Il focus, che avrà un taglio atlantico ma con caratteristiche di analisi europee, metterà a fuoco il ruolo italiano nelle strategie geopolitiche internazionali anche alla luce della recente aggressione russa all’Ucraina. Il programma sarà denso e fitto di incontri: nella prima giornata, dopo i saluti delle autorità, interverrà tra gli altri il giornalista Maurizio Molinari invitato ad esporre la “sua” tesi di un’Italia “campo di battaglia” centrale della geopolitica dei prossimi tempi. Nel pomeriggio due panel: nel primo si discuterà di cultura ed immagine. A introdurre i lavori il messaggio di Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo

Nella seconda parte del pomeriggio si alterneranno Benedetto della Vedova, sottosegretario agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Francesca Mariotti, direttore generale di Confindustria e Giulio Terzi di Sant’Agata, ambasciatore e ministro degli Affari esteri per discutere di come l’Italia sia tornata al centro del Mediterraneo e di come il Mediterraneo sia tornato al centro del mondo. Successivamente, interverranno l'ammiraglio e capo di Stato maggiore della Marina militare Enrico Credendino e lo storico, editorialista e accademico Ernesto Galli della Loggia. Il venerdì 6 maggio sarà ricco di appuntamenti: il mattino inizierà con un breve intervento di Vincenzo Amendola, sottosegretario con delega degli Affari esteri, sul bilancio e debito comuni per il processo di integrazione europea. In seguito, la mattinata sarà dedicata alla difesa comune europea che non può prescindere dal rapporto tra Unione Europea e Nato.

A chiudere la mattinata, l’intervento del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che interverrà sulla crisi sanitaria globale e il caso Veneto. Nel pomeriggio due discussioni inerenti al campo economico-energetico: la prima verterà sulla transizione energetica. Gli interventi cercheranno, infatti, di delineare la necessità di questo processo, le opportunità che esso offre, senza tralasciare però una riflessione sui suoi costi e i suoi limiti anche alla luce dell’attuale emergenza causata dalla Russia. Dopo il video messaggio del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, interverranno il professore Leonardo Bellodi della Luiss Business School; Andrea Bos, presidente di Hydrogen Park, Maurizio Melani, ambasciatore, copresidente del circolo di studi diplomatici e il professore Davide Tabarelli, presidente di Nomisma. La conclusione della tre giorni avverrà con un piccolo concerto di Carlotta Melchiori e Antonio Vigani. Come lo scorso anno, il festival è condotto dalla giornalista Eleonora Lorusso e moderatori d’eccezione: Daniela Orsello, Roberto Papetti, Marta Ottaviani, Ettore Guastalla, Davide Giacalone e Fulvio Giuliani, Maurizio Cerruti e Fabrizio Brancoli. Gli eventi, gratuiti, si svolgeranno in presenza e in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival e del Comune di Jesolo. L’ingresso è libero e gradito, fino ad esaurimento posti, pertanto è consigliata la prenotazione a questo indirizzo: https://forms.gle/pK7zHVwdXDqCfbMt8 oppure sul sito web del Festival: https://www.festivalgeopolitica.it/