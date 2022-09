Festival delle Idee: il programma di sabato. Annullato incontro con Caprarica

Prosegue il fitto programma di appuntamenti del Festival delle Idee a Mestre. Al Polo M9, dalle ore 20 di sabato 1 ottobre, saranno protagonisti:

Edoardo Albinati, la lettura come antidoto, specchio espressivo della personalità, caposaldo della sfera emozionale

Stefano Massini, che tra le 5 emozioni proposte dal Festival ha scelto Nostalgia: perché è la percezione del tempo che passa, è il fine stesso del narrare, per trovare uno sguardo al futuro, aprendo le strade ai giovani

Oscar Di Montigny, la parola come strumento chiave per capire il mondo dell’impresa, la parola come forza del marketing, spiegata alla perfezione nella “bibbia” 6x2 scritta a quattro mani con Oscar Farinetti. Albinati e Di Montigny dialogheranno inoltre con il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro all’interno di “Viaggi in poltrona”, lo spazio che approfondisce le tematiche emozionali legate al viaggio.

A causa di improvvisi problemi personali dell’ospite, è stato annullato l’incontro con Antonio Caprarica. Chi ha già acquistato i biglietti in prevendita potrà chiederne il rimborso recandosi personalmente alla biglietteria di M9 - Museo del ’900 a partire da mercoledì 5 ottobre. In alternativa, per ovviare ai disagi creati, il Festival offre la possibilità di utilizzare lo stesso biglietto (senza costi aggiuntivi) per assistere al concerto/narrazione con la pianista Gloria Campaner e la filosofa Ilaria Gaspari in programma domenica 2 ottobre alle 21.30 all’Auditorium Cesare De Michelis del Polo M9.

Info e prenotazioni su www.festivalidee.it