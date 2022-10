Scienza, podcast, generazione "social": i prossimi incontri del Festival delle Idee

Il programma del Festival delle Idee prosegue tra Mestre e Venezia con cinque nuovi incontri dal 5 all'8 ottobre. Mercoledì, nell'Aula Magna dei Tolentini, Iuav (Venezia), è atteso alle 18.30 Roberto Battiston, fisico sperimentale già presidente dell’Agenzia spaziale italiana. Il suo intervento è intitolato "l’alfabeto della natura, insostituibile bussola per essere padroni del nostro domani". Segue, alle ore 21, presso l'auditorium Centro Culturale Candiani (Mestre), la serata con Daniel Lumera e l’accompagnamento musicale di Emiliano Toso: nei suoi podcast "Benessere H24” le cinque regole per ottenere il benessere interiore e l’equilibrio emotivo (evento in collaborazione con Audible).

Giovedì 6 ottobre, in Calle Corte Legrenzi (Mestre), alle ore 18.30, è ospite Enrico Galiano: influencer young adult, insegna alle nuove generazioni come riconquistare le emozioni e riscoprire il significato delle parole. Alle ore 20.00 tocca a Matteo Bussola, che porta "l’emozione di guardare un mondo in cui ogni colore è come gli essere umani: unico". Sabato 8 ottobre, alla libreria Feltrinelli del Centro Le Barche di Mestre (ore 18.30), arriva Eleonora Gaggero, influencer young adult, insegna alle nuove generazioni come riconquistare le emozioni e riscoprire il significato delle parole.

Info e prenotazioni su www.festivalidee.it