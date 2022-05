27^ edizione del Festival internazionale d’organo con il maestro svizzero Jean-Christophe Geiser

Un omaggio al re in assoluto della musica organistica, Johann Sebastian Bach: è quello che eseguirà sabato 21 maggio, a Noale, il maestro svizzero Jean-Christophe Geiser, nell’ambito della 27^ edizione del Festival internazionale d’organo. Oltre ai cinque capolavori del compositore tedesco, si potranno gustare anche alcuni pezzi di Nicolaus Bruhns, Guy Ropartz e Louis Vierne, interpretati all’organo Ruffati della chiesa dei Ss. Felice e Fortunato.

Geiser, che è già stato ospite in passato della rassegna noalese, ha avuto una rapida carriera iniziata nel 1991 all’età di 26 anni quando ha visto il posto di organista titolare della cattedrale di Losanna, l’edificio gotico più importante della Svizzera. Nel 1993 è diventato professore d’organo presso l’Università di musica di Losanna, dove è attualmente capo del dipartimento di organo e clavicembalo.

Alle sue spalle il maestro Geiser ha una carriera fatta di 1.000 concerti in più di quaranta paesi in Europa, America e Asia. A lui si deve la creazione del nuovo organo Fisk della Cattedrale di Losanna, lo strumento più grande della Svizzera con 110 registri. Nel 2021 è stato onorato come una delle 100 personalità più importanti del suo Paese dal prestigioso quotidiano “Le Temps”.