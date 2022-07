Letteratura e musica per l’infanzia: torna a M9 il festival itinerante Librorchestra

Prezzo non disponibile

Contrastare l’impoverimento culturale-educativo in rete con gli enti della cultura cittadina, attraverso i colori della musica e i suoni delle parole: questa l’anima del progetto Librorchestra, festival itinerante scandito da percorsi di letteratura e musica per l’infanzia, che a giugno ha inaugurato la seconda edizione tra Molise e Abruzzo.

Ora si torna al chiostro M9 di Mestre con una serie di attività in programma il 15 e il 16 luglio. Tante novità, tra cui il forum adolescenti, volto a dare voce direttamente ai ragazzi e alle ragazze, e il laboratorio “Parole di note”, promosso con il sostegno del Palazzetto Bru Zane, per favorire le espressioni artistiche e parole nascenti.

Protagonista è la compositrice, pianista e didatta della musica Elisabetta Garilli, che per l’edizione post pandemia ha voluto accanto a sé ancora più artisti, musicisti, educatori, insegnanti, librai, bibliotecari, psicologi di rilievo nazionale, i quali hanno risposto a un invito più che mai importante: “Salviamo le note, Salviamo le parole” (titolo di Librorchestra 2022). A significare un cammino condiviso volto a (ri)svegliare l’ascolto di una società che sembra più parlare che dialogare.

Il tutto con l’aiuto di una formula articolata in una tavola rotonda, uno spettacolo di musica dal vivo con riproduzione di illustrazioni in tempo reale, narrazione e danza, uno spettacolo per ambienti più raccolti, con musica pianistica dal vivo, narrazione, burattini, interazione col pubblico di bambini.



Venerdì 15 luglio, Chiostro M9, via Poerio, 24

ore 21,15 - Spettacolo “Zhuan Chi nella foresta di bambù” (tratto dall’albo illustrato omonimo di E. Garilli, E. Bussolati, Carthusia Edizioni, 2022). Musiche e testi di Elisabetta Garilli, Interpretate da Garilli Sound Project, Illustrazioni dal vivo Emanuela Bussolati, Narrazione Alessia Canducci, Danza Giulia Carli.

Sabato 16 luglio, Chiostro M9, via Poerio, 24