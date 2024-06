Un festival itinerante per raccontare le migrazioni

È iniziato ieri e andrà avanti fino a domenica il "Festival delle Migrazioni - In Movimento", tra Mestre e Venezia. L'evento è organizzato dai volontari di Refugees Welcome Italia - Venezia, in occasione della giornata mondiale del rifugiato con il supporto e il contributo di moltissime associazioni e attività. «Le persone in movimento, i percorsi che le hanno condotte in Italia e i loro racconti saranno al centro di incontri, presentazioni di libri, laboratori e concerti che si sposteranno tra Mestre e Venezia in librerie, campi sportivi, portinerie di quartiere, locali e musei, per citarne alcuni: la libreria Bistrot sullaluna, il museo M9, la portineria di quartiere di via Piave, l'associazione Awai e i ristoranti Orient Experience e Carovansarà. Un Festival diffuso che coinvolgerà molte realtà accoglienti che da tempo sono attive in città, tra le tante The Human Safety Net, La Casa di Amadou e l'Unione Donne Italiane e Kurde», spiegano i volontari.

Per sostenere le spese del Festival è stata lanciata una raccolta fondi su Go Found Me. Attraverso le esperienze e i punti di vista delle persone coinvolte, il Festival vuole contribuire alla decostruzione delle narrazioni dominanti sulle migrazioni e sulle persone migranti, ma anche alla costruzione di uno sguardo autentico e di un profondo senso di autodeterminazione. Parteciperanno al festival Nogaye Ndiaye scrittrice e attivista, Simao Amista attivista esperto di filosofie e spiritualità dell'Africa occidentale, Turbolenta che suonerà al djset organizzato ad Anda Venice, Nana Kadi chef dal Burkina Faso e moli altri. Il programma completo sui profili Instagram e facebook di Refugees Welcome Italia - Venezia.