A Chioggia arriva Festival Musica in Laguna d'Arte

In arrivo a Chioggia musicisti da tutto il mondo: Austria, Giappone, Estonia, Norvegia, Finlandia, Kazakhstan, Croazia, Serbia, Canada e Russia. Musicisti professionisti che provengono dalle migliori accademie di musica, talenti che già suonano in orchestre come la Fenice di Venezia, La Scala di Milano e il Regio Teatro di Parma solo per citarne alcune più vicine a noi.

Parteciperanno ai rinomati Corsi Internazionali Estivi organizzati da Musica Chioggia guidati dai maestri di fama internazionale D. Bogdanovic, K.Bogino, F.Vidal, L. Yvanov, E-Chalneva Sirnes, K. Nummi, R. Mussakhadjayeva e li ascolteremo durante il Festival “Musica in Laguna d’Arte”.

Da domenica 2 luglio sino al giorno 15 luglio, avremo la prima parte del tradizionale appuntamento con il Festival “Musica in Laguna d’Arte” realizzato in concomitanza ai corsi musicali internazionali estivi; prevede una serie di concerti di musica classica, jazz e presentazioni di libri. Compagini orchestrali, singoli solisti, formazioni cameristiche e importanti relatori sono i protagonisti del festival. Buona parte dei concerti e degli eventi a ingresso gratuito, nelle svariate location in città.

Il programma completo è consultabile online.