Torna "Notturni", il festival della poesia e delle arti con reading, spettacoli e mostre

"Notturni-piccolo festival della poesia e delle arti notturne", organizzato dall’Associazione Culturale Porto dei Benandanti di Portogruaro con il sostegno della Fondazione di Venezia, il Comune di Teglio Veneto, il Comune di Fossalta di Portogruaro e il Comune di San Michele al Tagliamento, ritorna per una nuova edizione. Il tema di quest’anno sarà "il Faro che illumina e guida, simbolo di salvezza e speranza".

Sono otto gli appuntamenti che dal 16 giugno al 22 luglio illumineranno le notti estive: incontri di poesia, musica, reading, spettacoli, performance dal vivo, recitazioni, laboratori creativi, dibattiti. in luoghi particolarmente suggestivi tra Portogruaro, Teglio Veneto, Bibione, San Michele al Tagliamento e Fossalta di Portogruaro.

Il programma

A inaugurare la rassegna sarà il 16 giugno la presentazione della raccolta poetica vincitrice del XVIII Premio Nazionale Teglio Poesia sezione under40, edita da QUDU libri di Gorizia “L’ombra del bicchiere” di Massimiliano Drigo che oltre al suo libro presenterà, nel Giardino Ca’ Borghesaleo di Teglio Veneto, alcuni brani dal suo ultimo CD musicale “Some kind of woods”.

Il 28 giugno spazio al reading poetico “Faro reading”, realizzato in collaborazione con Bottega del Mondo "Pace Sviluppo e Solidarietà”, a Portogruaro, con alcune tra le voci più interessanti del nostro territorio. Il “paesaggio sonoro” della serata è affidato a Marco Opla Pasian e alla sua chitarra elettrica.

Torneranno poi i poeti performer a sfidarsi a suon di versi nello slam poetry a cura di Alessandra Racca al Parco dei Ginepri di Bibione in BIPS2! il 2 luglio: sei dei migliori slammer italiani si sfideranno, recitando in italiano e tedesco, in una gara valida per il Campionato Nazionale della Lega Italiana Poetry Slam. Ospite d’onore Kyotolp nome d’arte di Roberta Russo, cantautrice, batterista, produttrice e performer classe 1996, cresciuta tra Monza e Bari, vincitrice del Premio Dubito 2022.

Tra gli appuntamenti più attesi lo spettacolo “Radio Ufo 78” al teatrino all’aperto nel Cortino del Castello di Fratta, il 7 luglio. Un reading/concerto, con Wu Ming 1 e Jadel Andreetto, qui in doppia veste, in quanto bassista del Bhutan Clan. I testi dello spettacolo sono in gran parte tratti dal romanzo di Wu Ming "Ufo 78" (Einaudi, 2022), ma alcuni brani – come già avviene nel romanzo – gettano ponti verso un altro mondo narrativo: quello del Ciclo di Tanino & Karl di Jadel Andreetto & Guglielmo Pispisa.

Ritornano anche quest’anno i libri di versi in mostra, questa volta, nel Cantinon della Villa Mocenigo Biaggini Ivancich di San Michele al Tagliamento (VE), un suggestivo complesso architettonico costruito dalla famiglia veneziana Mocenigo nel ‘500 e denominata un tempo “il palazzo rosso”, poi cambiato in seguito all’applicazione del marmorino bianco. Venerdì 8 luglio saranno esposti 24 di libri d’artista, libri inconsueti e sorprendenti nati dalla collaborazione di più di quaranta tra artisti e poeti provenienti da tutta Italia. La mostra rimarrà aperta fino al 31 agosto.

Venerdì 14 luglio, alla Chiesetta di Santa Cristina Gorgo di Fossalta di Portogruaro (VE), si terrà la presentazione di “Passeggeri solitari” l’ultima raccolta di Stefano Lorefice (edizioni Le GRU) accompagnato dalla performance musicale di Darbar Mantra con Alberto Zurco (sitar – tampura) e Mauro Bon (Basso, el.soundscapes, voci, percussioni, ebow, tampura), un progetto musicale nato dall'elaborazione di un genere originale in cui rigore e musicalità orientale si fondono con lo sperimentalismo e la ricerca di nuovi suoni.

Infine, il 22 luglio si potrà provare anche la meraviglia di ascoltare ben due performance teatrali nella Villa Mocenigo Biaggini Ivancich con il gruppo di attori Rotolacampo, in “Guernica” per la regia di Max Bazzana e Martina Boldarin e, in collaborazione con il Circolo Fotografico Palmarino, con Luisa Gastaldo e Patrizia Dughero in “Gerda Taro. Una vita ritrovata”, spettacolo sulla vita di questa fotografa, prima fotoreporter caduta sul campo di battaglia.

Il programma completo della manifestazione è disponibile online.