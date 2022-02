Festival di poesia erotica "Baffo Zancopè"

Si terrà sabato 26 febbraio 2022 alle ore 21, presso il Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607), la 30^ edizione del Festival Internazionale di Poesia Erotica “Baffo Zancopè”. Ideato e organizzato dalla Compagnia de Calza «I Antichi» per iniziativa del prior grando Luca Colo de Fero Colferai con la partecipazione straordinaria del priore onorario Roberto Bob R. White Bianchin, il festival è intitolato alla memoria del sommo poeta licenzioso del Settecento, Zorzi Alvise Baffo, e a quella del fondatore della Compagnia de Calza, Paolo Emanuele Zancopè. Entrambi vissero e operarono in campo San Maurizio dove la Compagnia ha la sua sede storica, e dove una lapide, posta dagli Antichi sulla casa dove Baffo ha vissuto, ricorda le imprese del grande poeta che, come scrisse Apollinaire, cantò l’amore «con la massima libertà e con grandiosità di linguaggio».

Il Festival è aperto a tutti coloro, poeti celebrati e sconosciuti, che conservano le loro composizioni erotiche nascoste nei cassetti, senza distinzione di età, di sesso, di nazionalità e di religione. Le iscrizioni al Festival, totalmente gratuite, sono aperte: per partecipare è sufficiente inviare una poesia di carattere erotico, scritta in qualsiasi lingua o dialetto, e della lunghezza non superiore alle 40 righe, all'indirizzo mail info@iantichi.org. Le poesie dovranno giungere entro e non oltre il 24 febbraio 2022.

Si ordina agli autori di apporre chiaramente sulla poesia, oltre al titolo dell'opera, il proprio nome e cognome, nonché l'eventuale pseudonimo preferito. Tutte le poesie pervenute e rispondenti a questi requisiti verranno successivamente e gratuitamente pubblicate da I Antichi Editori in volume elettronico.

Non vi sarà alcuna selezione preventiva né alcuna censura. Chiunque può partecipare con qualsiasi composizione di qualsiasi tenore. Unica condizione posta dagli organizzatori, è che gli autori in concorso dovranno obbligatoriamente presenziare al Festival e leggere personal­mente la propria composizione dal palco (volendo anche in incognito, o con uno pseudonimo) nella serata del 26 febbraio 2022.

Al termine del Festival, realizzato in collaborazione con la storica Accademia degli Acquavitai e con la casa editrice «I Antichi Editori», e sponsorizzato da Bottega Maestri Vignaioli e Distillatori produttori della celebre grappa Alexander, la giuria della Compagnia de Calza decreterà, a proprio insindacabile giudizio, tre vincitori, ai quali verranno assegnati i premi messi a disposizione dalla Compagnia e dalla Bottega spa. La direzione artistica del Festival è di Roberto Bianchin, la regia di Luca Colferai. L’ingresso è vietato ai minori di anni 18.

Info: info@iantichi.org; avogaria@gmail.com