Tutta la vita davanti: il Festival della Politica di Mestre guarda alla Gen Z

Più di 80 ospiti e un articolato programma con 45 eventi tra dibattiti, lectio, workshop, spettacoli e film. Si intitola "Tutta la vita davanti. Una polis per la generazione Z" la nuova edizione del Festival della Politica, in programma nel cuore di Mestre da giovedì 5 a domenica 8 settembre, con anteprima il 4. Gli appuntamenti, come di consueto, si articoleranno tra le piazze e gli spazi di M9. L'evento è iniziativa della Fondazione Gianni Pellicani, in collaborazione con Comune di Venezia, Fondazione di Venezia, M9 e Camera di Commercio di Venezia e Rovigo

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Obiettivo del festival, quest'anno, quello di accendere i riflettori su un tema centrale: il modo in cui le giovani generazioni abitano e immaginano le polis del nostro tempo. Filo conduttore dell’edizione saranno dunque i giovani, il loro futuro, la loro condizione nella società e il loro rapporto con la politica, nonché il modo i cui i grandi temi dell’attualità si riflettono sulla generazione Z, determinando sfide, inquietudini e nuove prassi politiche.

Il comitato scientifico ha indivusato in Pietro Del Soldà e Sara Sanzi i due curatori ospiti. Del Soldà è filosofo, scrittore e autore. Autore storico di Rai Radio 3, conduce le trasmissioni Radio3Mondo e Tutta la Città ne Parla. Già docente universitario a Roma, Venezia e Urbino, ha pubblicato saggi di successo a cavallo tra filosofia e analisi sociale. Anche Sanzi è autrice e conduttrice radiofonica, con una grande esperienza di lavoro e ricerca sui problemi delle giovani generazioni. Per Rai Radio3 si è occupata della produzione e realizzazione di trasmissioni come Expat, Tutta la Città ne Parla, Zarathustra, oltre che dell’offerta podcast e multimediale.

Tra gli appuntamenti principali, il dialogo tra il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, e il professor Massimo Cacciari, filosofo, tra gli animatori del Festival della Politica, nella giornata di apertura della rassegna, giovedì 5 settembre. Il dialogo sarà l’occasione per dibattere sulle crisi della democrazia e sul tema delle guerre che stanno infiammando lo scenario internazionale. Come annunciato, il Festival della Politica darà voce a una nuova leva di giovani, tra questi: l'influencer e attivista culturale Edoardo Prati, il militante ecologista Giorgio Brizio, le giornaliste Jennifer Guerra e Cecilia Pellizzari, lo scrittore Charlie Moon, la divulgatrice Sara Segantin, l’analista politico Gilles Gressani, la giornalista Cecilia Sala.

Accanto a loro, come sempre, interverranno alcuni tra i principali protagonisti del dibattito pubblico già largamente affermati della politologia, del giornalismo e della ricerca, tra nuovi ospiti e graditi ritorni: da Marco Damilano a Francesca Mannocchi, da Carlo Cottarelli ad Alessandra Ghisleri, da Linda Laura Sabbadini a Ilvo Diamanti, da Annalisa Cuzzocrea a Veronica De Romanis. Un incontro tra diverse generazioni ed età, per costruire un terreno di dialogo il più possibile ampio e generativo, capace di rompere steccati generazionali e alimentare un dibattito rinnovato e stimolante.