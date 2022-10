2022: "La Terra Trema". Festival della Politica edizione numero 11

Al via la nona edizione del Festival della Politica che si terrà Mestre dal 20 al 23 ottobre, con anteprima mercoledì 19 ottobre. Ad animarla saranno 75 ospiti tra i principali protagonisti del panorama culturale italiano. Politologi, scrittori, storici, scienziati e grandi nomi del giornalismo daranno vita a 35 eventi tra dibattiti, dialoghi, workshop, presentazioni di libri con l’autore e ad una speciale “maratona sull’ambiente”, in programma nella giornata di sabato 22.

I temi

Per cinque giorni il centro di Mestre diventerà una grande agorà del confronto democratico, nella quale si discuterà di questione ambientale e riscaldamento climatico, guerra e crisi della globalizzazione, nuove sfide sanitarie, e in cui sarà analizzata la situazione politica nazionale all’indomani del voto del 25 settembre. Il Festival della Politica è promosso dalla Fondazione Gianni Pellicani in collaborazione con la Fondazione di Venezia, M9 - Museo del ’900, Comune di Venezia e Camera di Commercio di Venezia Rovigo e Delta Lagunare. Realizzato sotto l’Alto Patronato del presidente della Repubblica, è patrocinato da Regione Veneto e Città Metropolitana di Venezia.

La prenotazione

Agli eventi dell’Anteprima seguiranno le quattro intense giornate del Festival che avranno inizio con i workshop del mattino in collaborazione con Quorum/YouTrend e proseguiranno fino a sera con dialoghi, dibattiti, presentazioni di libri e spettacoli, lasciando spazio anche a eventi collaterali e iniziative per i più giovani. ?Saranno in tutto 35 gli eventi in programma, distribuiti in diverse location del centro di Mestre tra il Teatro Toniolo e gli spazi di M9: l’Auditorium, il Chiostro, l’M9Lab, le sale espositive del terzo piano. Mentre Piazza Ferretto ospiterà il grande showroom temporaneo della Libreria della Politica. Tutti gli incontri del Festival della Politica 2022 - con la sola eccezione della maratona di sabato 22 ottobre - saranno su prenotazione, che a partire da giovedì 6 ottobre può essere effettuata sul sito www.festivalpolitica.it, accedendo alla pagina Programma.

?La Terra Trema

Nel 2022 il Festival della Politica giunge cosi? al traguardo dell’undicesima edizione, confermandosi come una realta? consolidata nel panorama dei festival culturali italiani. Attraverso gli anni, ha richiamato nelle piazze e nei luoghi della cultura di Mestre piu? di 200 mila cittadini e oltre 600 relatori e quest'anno si pone un obiettivo ambizioso: quello di provare a delineare i contorni del nostro tempo, nel quale sfide enormi incalzano l’umanità, a cominciare da quella rappresentata dal riscaldamento globale. ?La Terra Trema, recita il titolo dell’Edizione: per il rischio ambientale e anche per il concatenarsi di eventi tumultuosi, che sollecitano con drammaticità proprio la nostra parte di mondo: la vecchia Europa, oggi in prima fila nella lotta al cambiamento climatico mentre cerca di fronteggiare la crisi economica determinata dalla pandemia, il ritorno del dramma della guerra, la nuova crisi energetica.

Attraverso cinque giornate, il Festival della Politica cercherà di dare risposta a questi interrogativi, portando al confronto politologi, scienziati ed esperti ambientali, ma anche storici, scrittori e grandi firme del giornalismo. «Stiamo attraversando una stagione di grandi cambiamenti. La Terra Trema è un titolo provocatorio - osserva il direttore del Festival della Politica, Nicola Pellicani – che punta a sintetizzare la stagione di grandi stravolgimenti che stiamo attraversando, che alimentano inquietudini e paure, ma soprattutto generano incertezze per il futuro. L’emergenza climatica e i fenomeni atmosferici che si ripetono ormai quotidianamente impongono scelte politiche radicali non più rinviabili e l’adozione di nuovi stili di vita.

Contestualmente la guerra in Ucraina ha provocato un terremoto geopolitico e una crisi energetica dalla quale non sappiano ancora come e quando ne usciremo. Sono tempi molto complicati da decifrare. Il Festival sarà un’occasione per offrire un contributo a capire il presente ed immaginare il futuro. ?Per la prima volta non animerà le piazze e le strade di Mestre, ma si svolgerà in autunno al coperto, coinvolgendo le più prestigiose location del centro città tra il polo museale M9 e il Teatro Toniolo. Mentre in Piazza Ferretto tornerà la Libreria della Politica, organizzata in collaborazione dei librai cittadini che lo scorso anno ha riscosso molto successo. La conferma che il Festival è un appuntamento culturale, ma anche una formidabile opportunità per la promozione del territorio e per l’economia cittadina».

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico del Festival della Politica è presieduto da Emanuela Bassetti ed è composto da Massimo Cacciari, Luca Molinari, Nicola Pellicani, Francesca Tarocco e Luca Zuin. ?Due i curatori ospiti di questa edizione, chiamati in particolare ad approfondire i temi ambientali affrontati dalla rassegna: il filosofo Marco Filoni e la scrittrice e regista Alessandra Viola. Due protagonisti della ricerca e del dibattito culturale italiano, cui è andato il compito di coordinare il programma scientifico del Festival 2022.