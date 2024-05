Legambiente porta a Mirano il festival dello sviluppo sostenibile

Dal 9 al 18 maggio 2024 Mirano accoglie il festival dello sviluppo sostenibile promosso da Asvis, alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, e organizzato dal circolo Legambiente del Miranese con il Comune di Mirano. L'iniziativa vuole sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale. L’edizione 2024 è accompagnata dal messaggio “guardiamo al futuro”.

Per Mirano il programma offre una varietà di eventi che coprono diversi aspetti della sostenibilità, dalla tutela dell'ambiente alla parità di genere nell'agricoltura, dal cambiamento climatico alla creatività artistica. È pensato per coinvolgere studenti, amanti dell’arte e cittadini in genere. Il titolo scelto da Legambiente e dal team di professionisti che ha realizzato il programma è "Terra, la nostra unica casa".

L'inaugurazione è giovedì 9 maggio al teatro Villa Belvedere (ore 18.30) con i saluti istituzionali del sindaco Tiziano Baggio e dell'assessora Elena Spolaore, seguiti da un'esplorazione dell'evoluzione delle comunità energetiche a Mirano e dell'impegno per la riforestazione.

Il programma include concerti di musica classica e da camera, conferenze sui temi deltutela della risorsa idrica e del cambiamento climatico, nonché attività come la degustazione di prodotti locali e visite guidate a progetti ecosostenibili. Il programma completo è a questo link.