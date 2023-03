Teatro Corso, Arianna Porcelli Safonov presenta “Fiaba-Fobia”

Sarcastica, irriverente, elegante: l’attrice e autrice Arianna Porcelli Safonov venerdì 10 marzo (ore 21.15) presenta al Teatro Corso di Mestre Fiaba-Fobia, uno spettacolo scritto “per ridere e per pensare”, che indaga con ironia e intelligenza sulle fobie che accompagnano la nostra persona e la società in cui viviamo.

La risata diventa così il linguaggio necessario per entrare in uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico: la paura come timone sociale.

Lo spettacolo

"Fobia" vuol dire "paura" e "Paura" include nella propria radice l’indoeuropeo "–patche", che vuol dire percuotere, abbattere. Potremmo dire che le paure ci abbattono e che veniamo giornalmente percossi dalla fobia. Non è un buon inizio per un monologo comico. La risata però è il linguaggio che serve per entrare dentro ad uno degli argomenti più attuali, impegnativi e meno discussi di questo momento storico: la paura come timone sociale.

Fiaba-Fobia è una collana di racconti in cui Arianna Porcelli Safonov si affida ancora una volta all’ironia per raccontare il mondo evidenziandone contraddizioni, problemi e brutture. Uno spettacolo che indaga sulle fobie che accompagnano la nostra persona, a volte per tutta la vita, a volte più dei parenti. Fiaba-Fobia è stata scritta per ridere e per pensare. Sperando che non ci sia nessuno che abbia paura di ridere e di pensare.