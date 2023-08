Al via la seconda edizione della Fiera dell’Agricoltura a Mirano

Da giovedì 31 agosto a lunedì 4 settembre 2023, nella zona degli impianti sportivi di via Matteotti, si svolgerà la seconda edizione della Fiera dell’Agricoltura della città di Mirano, organizzata dalle associazioni del mondo agricolo CIA-Agricoltori Italiani, Coldiretti e Confagricoltura con il supporto dell’Associazione Volare 4.0 APS e con il patrocinio del Comune.

Saranno cinque giorni ricchi di iniziative e manifestazioni che riguarderanno le tradizioni agricole, con lo stand gastronomico aperto ogni dì, l’esposizione di macchine, attrezzature agricole e di vecchi mezzi che ricorderanno i mestieri di un tempo, i recinti con gli animali della fattoria e un mercato agricolo a Km zero, dove le aziende del territorio metteranno in mostra e in vendita i loro prodotti provenienti dalla coltivazione e dall’allevamento. A conclusione, l’appuntamento più atteso: domenica 3 settembre si terrà la sfilata dei trattori, che partirà alle ore 9.00 da via Matteotti per raggiungere il centro storico.

Il programma

Giovedì 31 agosto

Ore 18.30: impariamo a fare il pane a cura dell’Albero del Pane

Ore 19.00: inaugurazione della manifestazione con le autorità

Ore 21.00: Cover band dei Pooh



Venerdì 1 settembre

Ore 18.00: pigiatura con i Piedi dell’UVA con i Bambini

Ore 19.00: aperi-CIA, aperitivo agricolo offerto dalla CIA-Agricoltori Italiani

Ore 21.00: Diapason Cover Band di Vasco Rossi



Sabato 2 settembre

Ore 16.00: attività didattica con laboratori per bambini

Ore 16.00: presenza di cavalli e pony con giri in carrozza

Ore 18.00: esposizione di vespe e auto d’epoca

Ore 19.00: degustazione con mastro birraio a cura dell’azienda agricola B2O

Ore 21.00: dimostrazione della trebbiatura con mezzi d’epoca

Ore 22.00: tiro della fune con trattori di piccola taglia e "Serata 90 Festival" con Radio Company

Domenica 3 settembre

Ore 9.00: sfilata dei trattori vecchi e nuovi per la vie della città di Mirano

Ore 12.30: pranzo

Ore 15.30: dimostrazione di aratura su terreno adiacente la fiera

Ore 19.30: piatto tipico trentino



Lunedì 4 settembre

Ore 20.00: agricena di fine fiera (menù fisso a 15.00 euro)

Ore 21.00: aratura in notturna

Modifiche alla circolazione

Per permettere lo svolgimento della manifestazione, dalle ore 8.00 di martedì 29 agosto alle ore 23:59 di sabato 9 settembre 2023 saranno vietati il transito e la sosta in via Matteotti nell'area antistante gli impianti sportivi e nella laterale che attraversa gli impianti sportivi, compreso tra via Cavin di Sala/Matteotti/De Gasperi, incluso il tratto di strada antistante il circolo di tennis. Domenica 3 settembre, dalle ore 9.00 alle 12.00, la circolazione stradale sarà temporaneamente sospesa per tutte le categorie di veicoli, eccetto i veicoli partecipanti alla sfilata dei trattori, nel seguente percorso: via Matteotti, via Cesare Battisti, via Cavin di Sala, via XX Settembre, piazza Martiri, via Castellantico, via Belvedere, via Scortegara, via Nazario Sauro, arrivo via Matteotti.