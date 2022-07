Cresce l'attesa: Fiera Campionaria e San Donà Fumetto verso il tutto esaurito

Si cominciano a definire i contorni della prossima Fiera Campionaria d’Autunno (in calendario i prossimi 1, 2 e 3 ottobre, in concomitanza con la Fiera del Rosario) e di San Donà Fumetto (8 e 9 ottobre), due manifestazioni che tornano dopo due anni di stop. «Voglio confermare l’impegno del Comune per le nostre tradizionali fiere di ottobre che quest’anno si faranno in veste completa. La Campionaria rimane un volano per l’economia di tutto il nostro territorio, mentre per San Donà Fumetto era doveroso riportarla sul palcoscenico per non farle perdere quella reputazione anche internazionale che ha saputo conquistarsi nei suoi primi dieci anni di attività» ha detto il sindaco di San Donà, Andrea Cereser.

Il presidente di Confcommercio San Donà-Jesolo Angelo Faloppa e quello di Confartigianato San Donà di Piave, Nazzareno Ortoncelli, hanno confermato la più che buona partenza delle prenotazioni degli spazi fieristici: «Siamo già all’80% e andiamo verso il tutto esaurito, segno che c’è un forte interesse da parte degli imprenditori del territorio e non solo». Altra novità importante è che quest’anno tornano la Coldiretti, a testimonianza del grande spazio che sarà dato all’agricoltura, così come a panificatori e macellai, e l’organizzazione degli industriali, un’unione di intenti che non si vedeva dagli anni ‘90.

«Dopo due anni di sofferenza il ritorno di questo importante appuntamento per il nostro territorio – ha dichiarato il presidente di Confcommercio Angelo Faloppa – aiuterà le nostre imprese che potranno contare su uno spazio diverso, più compatto, di circa 6mila metri quadri ma molto meglio distribuito, senza sprechi di spazio e con un occhio di riguardo alla sostenibilità». La Campionaria d’Autunno si terrà infatti all’interno della struttura ex Papa di via Pralungo, sempre in prossimità del centro cittadino e quindi nel cuore della concomitante Fiera del Rosario, capace di richiamare in città centinaia di migliaia di persone.

San Donà Fumetto

Francesca Tuzzato, presidente dell’associazione Tanagura che organizza l’11 edizione di San Donà Fumetto, ha confermato le date della fiera del fumetto, calendarizzate nel weekend successivo alla Fiera del Rosario, con importanti novità: «Ringrazio quanti ci hanno dato una mano per tornare a fare la nostra kermesse del fumetto, dopo due anni di stop non era facile riprendere il filo del discorso, anche se le vendite di fumetti e i lettori sono nel frattempo aumentati. Segno che il pubblico ha voglia di tornare a confrontarsi e vedersi nelle fiere del fumetto, e anche noi».

Quest’anno San Donà Fumetto creerà una vera e propria cittadella del fumetto: agli ex magazzini Teso per gli espositori e in due tensostrutture adiacenti per la mostra, i cosplayers, i videogiochi e i giochi. A proposito dei quali l’associazione Tanagura ha ideato un gioco da tavolo di sua creazione che sarà regalato a tutti i partecipanti alla ‘caccia al tesoro’.

Torna anche il concorso di illustrazione (al migliore andranno 2mila euro) da quest’anno dedicato a Giovanni Tuzzato, ideatore della Fiera del Fumetto e venuto a mancare un paio di mesi fa, «il cui tema è ‘War’, guerra, da intendersi in tutti suoi significati» ha speiagto Francesca Tuzzato, mentre per i numerosi ospiti attesi alla kermesse sandonatese, essi verranno svelati solo a settembre.