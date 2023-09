Torna a Marghera il grande appuntamento con Venyl, la fiera del disco

Domenica 1 ottobre, torna con la quindicesima edizione al centro sociale Rivolta di Marghera Vinyl Market/Venezia, la mostra-mercato del disco più grande e importante del Veneto con decine di stand dedicati al meglio della musica in formato analogico: vinili, cd, dvd, musicassette e tante iniziative per intrattenere i visitatori. La mostra mercato sarà aperta nella giornata di domenica dalle 10 alle 20.

Ci sarà spazio per oltre 200 metri lineari di banchi in cui troveranno spazio tutti i generi musicali, disponibili in tutti i formati. Ma Venyl non è solo mostra mercato del disco, ma una vera e propria festa per raggiungere i più svariati appassionati di musica analogica, dal collezionista che cerca il pezzo raro al neofita che si immerge per la prima volta nel mondo dell’ascolto in vinile, dal dj che non ha mai abbandonato l’amore per il formato fisico fino al curioso che desidera passare una domenica diversa dal solito.

A dare il ritmo alla manifestazione fin dall’apertura saranno dieci dj e selector provenienti da tutta Italia. Il pubblico potrà così ascoltare ottima musica in vinile: si spazierà dal rock anni '90 alla new wave, dall’afrobeat alla disco music, dal reggae al jazz, dallo psych rock alla musica house. «Questa edizione è molto speciale, dopo tutti questi anni di attività siamo riusciti ad avere tra i migliori espositori del circuito nazionale», spiegano Jonatha Balliera e Marco Mazzolin, organizzatori dell’evento.

Tra le file dell’esposizione ci saranno numerosi negozi di dischi, come il “Black Marmalade Records” di Pesaro, “Hole Records” di Montebelluna o “Reparto Vinile” di Acqui Terme, “Hocus Pocus” di Roma, “Visioni Sonore” di Aosta. Sono presenti poi numerose etichette indipendenti come “Go Down Records” specializzata in stoner and psych rock, “Anfibio Records”, vera istituzione quando si parla di musica punk, “Lo Speculatore Del Rap” uno dei massimi rivenditori di Rap in Italia. Insieme ai professionisti ci saranno molti importanti collezionisti italiani che porteranno la loro selezione per lo scambio e per la compra-vendita.

«Vogliamo che il nostro evento - aggiunge Mazzolin - diventi punto d’incontro per le numerose etichette indipendenti della zona e non solo, dando sempre più spazio alla musica live, cerchiamo da sempre di creare qualcosa che vada oltre il classico mercatino del disco, con i nostri eventi vogliamo creare e condividere cultura».